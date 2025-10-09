HOYSuscripcion LR Focus

Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina
Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Cóndor Mendoza 'advierte' sobre Felipe Chávez previo al Perú - Chile: "Lo respetaré cuando juegue y esté arriba en el Bayern"

El joven volante del Bayern Múnich es uno de los rostros nuevos que incluyó Manuel Barreto en su renovada lista de convocados para el amistoso de la selección peruana ante Chile.

Felipe Chávez todavía no debuta con la selección peruana mayor. Foto: composición LR/Tinbet/FPF
Felipe Chávez todavía no debuta con la selección peruana mayor. Foto: composición LR/Tinbet/FPF

Manuel Barreto viene bosquejando su equipo con miras al partido entre Perú y Chile por la fecha FIFA. A pocas horas del amistoso internacional, existe mucha expectativa entre los aficionados por ver a varios jóvenes y uno de los nombres más mencionados es el de Felipe Chávez, quien milita en las inferiores del Bayern Múnich.

En medio de este panorama, Andrés Mendoza, exdelantero de la selección peruana, resaltó las cualidades del joven volante de 17 años; sin embargo, consideró que, antes de llenarlo de elogios, debe demostrar en el campo de juego.

PUEDES VER: Jean Ferrari contesta al administrador de Alianza Lima y expresidente de Cristal tras fuertes acusaciones: 'Empiezan a buscar excusas'

Cóndor Mendoza 'advierte' sobre Felipe Chávez en la selección peruana

"Todos están hablando del chico, pero yo quiero verlo. He visto su tiro libre y eso es lo mejorcito que tiene (...). Si va a aportar en la selección, tiene que estar arriba (equipo mayor del Bayern Múnich). Yo sé que es difícil para él, pero tienes que demostrar", manifestó en el programa Tinbet Play.

El popular Cóndor se mostró escéptico con relación al aporte que puede tener Felipe Chávez en la selección peruana. El exfutbolista señaló que primero debe demostrar en la Bicolor y consolidarse en el primer equipo del Bayern Múnich.

"Los zurdos son buenos, como yo. Tiene 17 años y todavía no debuta; yo a los 18 años debuté en Sporting Cristal, a los 20 ya estaba jugando arriba. Yo voy a respetar a Felipe Chávez cuando juegue, me demuestre en la selección y cuando esté arriba en el Bayern Múnich, dónde están los bravos", agregó.

"A Felipe Chávez lo llaman ahora por qué. Hay que verlo jugar. Jugando allá en Alemania es diferente. ¿Se va a pasear? Jugando las Eliminatorias acá te rompen. No se va a divertir", puntualizó sobre lo que le esperaría en las Eliminatorias.

PUEDES VER: Amistoso de Barcelona en Perú ya no sería contra Universitario ni Alianza Lima sino con la selección

¿Cuándo juegan Perú y Chile?

El amistoso Perú - Chile se jugará este viernes 10 de octubre en la ciudad de Santiago. La nueva edición del 'Clásico del Pacífico' empezará desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes.

