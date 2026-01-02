HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Mr. Peet revela que no tiene ningún auspicio para 'A presión': "No tengo ni cómo asegurar continuidad de nadie"

Peter Arévalo, quien fue uno de los pioneros en el streaming deportivo en el Perú, contó detalles de la complicada situación que atraviesa su canal para este 2026.

Mr. Peet confesó que tuvo ofertas para dejar 'A presión'. Foto: composición LR/captura de Madrugol
Mr. Peet confesó que tuvo ofertas para dejar 'A presión'. Foto: composición LR/captura de Madrugol

Mr. Peet es uno de los periodistas deportivos más mediáticos del ámbito peruano. Su análisis y narraciones de la Liga 1 lo llevaron a posicionarse como uno de los comunicadores más influyentes en nuestro país. Su auge comenzó cuando decidió incursionar en el mundo del streaming con 'A presión', un espacio de debate futbolístico diario. Sin embargo, hoy en día, su canal no atraviesa su mejor etapa e incluso no cuenta con auspiciadores para iniciar con la temporada 2026.

'A presión' es uno de los pioneros en el Perú, pero ha dejado de tener la audiencia masiva que lo caracterizó en un principio. A pesar de ello, Peter Arévalo ha decidido quedarse un año más en el programa y luchar por sacarlo adelante, aunque la situación esté ciertamente nublada.

Johan Fano frustrado por la demora de Universitario en el pago de su deuda: 'Soy el único ta**** que vino de México a cumplir un sueño'

lr.pe

Mr. Peet sorprende al contar que no tiene auspicios para 'A presión'

Como consecuencia de no tener un auspiciador, Mr. Peet señaló que tampoco puede asegurar la continuidad de ningún panelista para el inicio del 2026. Asimismo, está imposibilitado de invitar a algún personaje relacionado al ámbito deportivo.

"No tengo auspicio para 'A presión'. A diferencia de otros años, en los que en noviembre ya sabía con qué auspiciador iba a contar y eso me permitía conversar con distintos protagonistas de algún medio, hoy no tengo ni cómo asegurar continuidad de nadie ni tengo cómo invitar a alguien", detalló durante la emisión del programa 'Madrugol'.

Universitario quiere dar el golpe en la Liga 1: ficharían a Iván Tapia, hijo del presidente de la Federación Argentina

lr.pe

Mr. Peet reveló que rechazó propuestas por quedarse en 'A presión'

Arévalo se sinceró y comentó que le llegaron ofertas del streaming. Una de ellas fue del canal 'Satélite +', el cual está comandado por el exfutbolista Jefferson Farfán. No obstante, decidió rechazar la propuesta y luchar hasta el final con 'A presión'.

"Decidí quedarme en 'A presión', agradeciendo a quienes me hicieron la invitación, a quienes me hicieron la oferta. Fue difícil decirle no a gente que yo quiero, aprecio y admiro. Fue difícil el terminar la negociación y decir que no. Yo siempre le voy a hacer caso a mis convicciones. Me quedo a pelear con las armas que me queden. Me quedo a pelear con un tenedor, con una cuchara. No tengo problemas. No tengo por qué desear el mal a otra gente porque lo que va a hacer es enriquecer la plataforma, y está bien", complementó.

