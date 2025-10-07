No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno
A pocos días del enfrentamiento entre Perú y Chile por fecha FIFA, en país sureño utilizan un interesante apelativo para referirse a su clásico rival.
Solo quedan pocos días para que la selección peruana visite a Chile en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'. En medio de la expectativa, entre los hinchas se suele usar algunos apodos para definir a su equipo. Si bien al equipo comandado por Manuel Barreto se le conoce como la Bicolor o la Blanquirroja, en el extranjero le otorgan un curioso apodo.
En territorio chileno, la prensa deportiva y canales de televisión suelen llamar a la selección peruana como 'los del Rímac' o 'selección del Rímac'. Dicho apelativo también es utilizado en otros países como Ecuador.
¿Por qué le dicen 'los del Rímac' a la selección peruana en Chile?
El sobrenombre 'los del Rímac' se relacionaría con uno de los elementos más importantes de la geografía de Lima, pues en la capital se encuentra río Rímac, que es uno de los más representativos de la ciudad.
Por este motivo, muchos medios de comunicación del vecino país suelen utilizar este término para referirse a la selección peruana; sobre todo cuando se acerca algún enfrentamiento deportivo.
¿Cuándo juegan Perú - Chile?
El amistoso entre Perú y Chile se llevará a cabo este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico', correspondiente a la fecha FIFA, empezará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena).
Las selecciones de Perú y Chile no lograron clasificar al Mundial 2026. Foto: composición LR/ESPN/FPF
Canal de TV del Perú versus Chile por el amistoso de fecha FIFA
La transmisión del Perú - Chile estará a cargo de la señal de América TV (canal 4 y 704 en HD) en señal abierta. Por su parte, Movistar Deportes (03 y 703 en HD) llevará a sus hogares las imágenes del partido a través del cable.