HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

A pocos días del enfrentamiento entre Perú y Chile por fecha FIFA, en país sureño utilizan un interesante apelativo para referirse a su clásico rival.

La selección peruana empezará su preparación con miras a las próximas Eliminatorias. Foto: composición LR/AFP
La selección peruana empezará su preparación con miras a las próximas Eliminatorias. Foto: composición LR/AFP

Solo quedan pocos días para que la selección peruana visite a Chile en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'. En medio de la expectativa, entre los hinchas se suele usar algunos apodos para definir a su equipo. Si bien al equipo comandado por Manuel Barreto se le conoce como la Bicolor o la Blanquirroja, en el extranjero le otorgan un curioso apodo.

En territorio chileno, la prensa deportiva y canales de televisión suelen llamar a la selección peruana como 'los del Rímac' o 'selección del Rímac'. Dicho apelativo también es utilizado en otros países como Ecuador.

PUEDES VER: Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: 'Cuestión de decisiones y elecciones'

lr.pe

¿Por qué le dicen 'los del Rímac' a la selección peruana en Chile?

El sobrenombre 'los del Rímac' se relacionaría con uno de los elementos más importantes de la geografía de Lima, pues en la capital se encuentra río Rímac, que es uno de los más representativos de la ciudad.

Por este motivo, muchos medios de comunicación del vecino país suelen utilizar este término para referirse a la selección peruana; sobre todo cuando se acerca algún enfrentamiento deportivo.

PUEDES VER: Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: 'Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional'

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú - Chile?

El amistoso entre Perú y Chile se llevará a cabo este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico', correspondiente a la fecha FIFA, empezará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena).

Las selecciones de Perú y Chile no lograron clasificar al Mundial 2026. Foto: composición LR/ESPN/FPF

Las selecciones de Perú y Chile no lograron clasificar al Mundial 2026. Foto: composición LR/ESPN/FPF

Canal de TV del Perú versus Chile por el amistoso de fecha FIFA

La transmisión del Perú - Chile estará a cargo de la señal de América TV (canal 4 y 704 en HD) en señal abierta. Por su parte, Movistar Deportes (03 y 703 en HD) llevará a sus hogares las imágenes del partido a través del cable.

Notas relacionadas
Jean Ferrari aclara cómo es su relación con referentes de la selección peruana y apuntó: "Di 2 palabras y no dije más"

Jean Ferrari aclara cómo es su relación con referentes de la selección peruana y apuntó: "Di 2 palabras y no dije más"

LEER MÁS
Revelan al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina

Revelan al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS
Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

LEER MÁS
Amistoso de Barcelona en Perú ya no sería contra Universitario ni Alianza Lima sino con la selección

Amistoso de Barcelona en Perú ya no sería contra Universitario ni Alianza Lima sino con la selección

LEER MÁS
Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional"

Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional"

LEER MÁS
Jean Ferrari contesta al administrador de Alianza Lima y expresidente de Cristal tras fuertes acusaciones: "Empiezan a buscar excusas"

Jean Ferrari contesta al administrador de Alianza Lima y expresidente de Cristal tras fuertes acusaciones: "Empiezan a buscar excusas"

LEER MÁS
Expresidente de Sporting Cristal hizo fuerte acusación contra Universitario: "Manejan la FPF y la programación de la Liga 1"

Expresidente de Sporting Cristal hizo fuerte acusación contra Universitario: "Manejan la FPF y la programación de la Liga 1"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministra de la Mujer propone asistencia económica de 400 soles para hijos de choferes asesinados por extorsionadores

Nicola Porcella se defiende tras ser acusado de renegar de su origen peruano: "Estoy resentido con cierta gente allá"

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del martes 7 de octubre

Deportes

Canal confirmado del partido Perú contra Chile en el debut de Manuel Barreto

Clarivett Yllescas, figura de Alianza Lima, indignada por imposiciones de la FPV y posibles multas de S/50 mil: "Me da rabia"

Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez, fiscal de la nación interino, confirma asistencia al Congreso para el 9 de octubre

Óscar Arriola minimiza motivo del paro de transportistas: "Todos vamos a morir en algún momento"

TC ordena restituir como juez supremo a Martín Hurtado Reyes, vinculado al caso Cuellos Blanco

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025