Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

El entrenador interino de la selección peruana remarcó que el objetivo de su convocatoria es tener un "mix entre jugadores jóvenes y experimentados"

Jhonny Vidales es el segundo máximo goleador de la Liga 1, solo por detrás del argentino Facundo Callejo. Foto: composición LR/FPF
A pocos días de jugar ante Chile, Manuel Barreto habló sobre varios jugadores que integran la lista de convocados de la selección peruana. El entrenador interino del combinado nacional se refirió a la situación específica de futbolistas como Alex Valera y Alexander Robertson; sin embargo, no expresó mayores palabras sobre la ausencia del Jhonny Vidales, quien es el máximo goleador peruano de la Liga 1.

"La convocatoria es un mix, no se trata de poner jugadores jóvenes por poner. Se trata de poner jugadores jóvenes bien rodeados y protegidos. Hay una columna vertebral de jugadores con experiencia y pasado en Mundial", manifestó en un inicio sobre los integrantes de su plantel.

Manuel Barreto evita responder por la no convocatoria de Jhonny Vidales

Al ser consultado sobre la ausencia de Jhonny Vidales, quien afronta una de sus mejores temporadas en el fútbol peruano, Manuel Barreto tuvo un escueto comentario.

"De nombres propios no me voy a referir. Es cuestión de decisiones y elecciones sobre los jugadores con los que contamos en esta convocatoria", indicó al finalizar la conferencia de prensa.

¿Qué dijo Jhonny Vidales tras no ser convocado a la selección peruana?

Hace algunos días, Vidales se lució con un golazo en el triunfo de Melgar sobre Cienciano del Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1. Al finalizar el cotejo, el atacante de 33 años lamentó su ausencia en la lista de convocados.

"Uno siempre tiene la ilusión, pero estoy tranquilo porque sé que se está en un recambio. Me parece bien y estoy enfocado en Melgar", sostuvo para las cámaras de L1 MAX.

Jhonny Vidales solo ha jugado un amistoso con la selección peruana. Foto: FBC Melgar

"Quizás, aunque se ha demostrado que la edad no tiene nada que ver. Estoy tranquilo porque ahora es la oportunidad de un recambio", agregó sobre si su edad le jugó en contra para no ser considerado en la Bicolor.

Máximos goleadores de la Liga 1

  • Facundo Callejo (Cusco FC): 21 goles
  • Jhonny Vidales (FBC Melgar): 17 goles
  • Alex Valera (Universitario): 14 goles.
  • Pablo Erustes (Deportivo Garcilaso): 14 goles
  • Miguel Graneros (Alianza Atlético): 13 goles.
