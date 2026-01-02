HOYSuscripcion LR Focus

Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo
Universitario quiere dar el golpe en la Liga 1: ficharían a Iván Tapia, hijo del presidente de la Federación Argentina

Universitario buscaría al jugador de 27 años como refuerzo para la Liga 1 y la Copa Libertadores, tras conocerse que se encuentra como agente libre luego de su paso por Barracas.

Iván Tapia estaría siendo un posible fichaje por parte de Universitario. Foto: composición LR/ difusión
Iván Tapia estaría siendo un posible fichaje por parte de Universitario. Foto: composición LR/ difusión

Novedades en Universitario de Deportes. Según diversos medios y periodistas, el conjunto crema estaría buscando reforzar su ofensiva, por lo que uno de los nombres que ha sonado es el posible fichaje de Iván Tapia, jugador que actualmente milita en Barracas de la liga argentina y que además es hijo de Claudio Fabián Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Según la información proporcionada en el programa 'PBO Campeonísimo', desde la 'U' han consultado por el jugador, quien cabe señalar acaba de terminar su contrato con el club argentino, por lo que se encuentra como agente libre.

¿Quién es Iván Tapia, hijo del presidente de AFA?

Nacido el 23 de noviembre de 1998, Iván Tapia se desempeña como mediocentro ofensivo, aunque también puede jugar más retrasado en el campo de juego. Fue formado en Barracas y tuvo un paso por San Lorenzo. Actualmente, tiene un valor de 1.20 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

Además, es uno de los cuatro hijos de ‘Chiqui’ Tapia, por lo que su vida estuvo rápidamente ligada al fútbol.

Iván Tapia, uno de los más cotizados del torneo argentino

El mediocampista, a sus 27 años, se ha consolidado como uno de los jugadores más cotizados de la liga argentina, siendo además capitán de su equipo. Esto representaría una buena sensación en los hinchas cremas debido a las grandes cualidades que posee como futbolista.

¿En qué equipos ha jugado Iván Tapia?

  • Barracas
  • San Lorenzo
  • Barracas C. II
