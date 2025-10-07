HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Deportes

Amistoso de Barcelona en Perú ya no sería contra Universitario ni Alianza Lima sino con la selección

Incluso si Universitario se corona campeón de forma anticipada y evita los playoffs, el rival del club culé ya no sería ninguno de los clubes de la Liga 1.

Sin contar al Barza, la selección peruana tiene pactados tres amistosos para lo que queda del 2025. Foto: composición de LR/FC Barcelona
Sin contar al Barza, la selección peruana tiene pactados tres amistosos para lo que queda del 2025. Foto: composición de LR/FC Barcelona

La selección peruana podría disputar un cuarto amistoso en este cierre del 2025 nada menos que ante el FC Barcelona de España. Aunque en un primer momento se barajaron las opciones de Universitario de Deportes y Alianza Lima como rivales del club culé, finalmente sería la Bicolor el equipo que enfrente a los catalanes, siempre y cuando el partido llegue a confirmarse.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, ni siquiera la posibilidad de que la 'U' se consagre campeón de la Liga 1 de forma anticipada y libere días en su calendario revertiría la decisión.

PUEDES VER: Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de Liga 1: 'Cuestión de decisiones y elecciones'

lr.pe

"Hay que esperar a que se terminen de dar algunos pasos, pero el amistoso de Barcelona en Perú no será con la 'U', así campeone antes. Es más, voy a adelantarme a decir, si Barcelona termina concretando algunos trámites que tiene que hacer y confirmando con el empresario que lo va a traer a Perú, el partido de diciembre sería con la selección peruana", especificó el comunicador en L1 Max.

De acuerdo con Peralta, si los cremas obtienen el título antes de diciembre, empezarían su pretemporada en el último mes del año y el hipotético juego contra el Barza se daría en medio de la misma, lo cual "no tendría sentido". Por ello, la Bicolor se convierte en una opción más factible para la realización del amistoso.

"Tienen que darse algunos caminos entre Barcelona y el empresario, pero tengo entendido que el plan es que jueguen con la selección peruana. Si es así y no es fecha FIFA, no van a estar todos, pero tal vez pueda ser el momento ideal para ver algunos nombres que queremos ver", agregó Peralta.

PUEDES VER: Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: 'Por eso Ferrari lo respaldó'

lr.pe

¿Cuándo jugaría Barcelona el amistoso en Perú?

El amistoso entre Barcelona y la selección peruana se jugaría después del 20 de diciembre, día en que el equipo de Hansi Flick se medirá al Villarreal en Estados Unidos por la fecha 17 de LaLiga. La fecha tentativa sería el lunes 22 de dicho mes, en escenario por confirmar.

Notas relacionadas
Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

LEER MÁS
Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS
Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

LEER MÁS
Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

LEER MÁS
Cerro Porteño versus Sol de América EN VIVO por Copa Paraguay: triunfo parcial del Ciclón

Cerro Porteño versus Sol de América EN VIVO por Copa Paraguay: triunfo parcial del Ciclón

LEER MÁS
Jean Ferrari aclara cómo es su relación con referentes de la selección peruana y apuntó: "Di 2 palabras y no dije más"

Jean Ferrari aclara cómo es su relación con referentes de la selección peruana y apuntó: "Di 2 palabras y no dije más"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Deportes

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Cerro Porteño vs Sol de América EN VIVO por Copa Paraguay: horario y canal de TV para ver el partido

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025