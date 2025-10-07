Sin contar al Barza, la selección peruana tiene pactados tres amistosos para lo que queda del 2025. Foto: composición de LR/FC Barcelona

Sin contar al Barza, la selección peruana tiene pactados tres amistosos para lo que queda del 2025. Foto: composición de LR/FC Barcelona

La selección peruana podría disputar un cuarto amistoso en este cierre del 2025 nada menos que ante el FC Barcelona de España. Aunque en un primer momento se barajaron las opciones de Universitario de Deportes y Alianza Lima como rivales del club culé, finalmente sería la Bicolor el equipo que enfrente a los catalanes, siempre y cuando el partido llegue a confirmarse.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, ni siquiera la posibilidad de que la 'U' se consagre campeón de la Liga 1 de forma anticipada y libere días en su calendario revertiría la decisión.

"Hay que esperar a que se terminen de dar algunos pasos, pero el amistoso de Barcelona en Perú no será con la 'U', así campeone antes. Es más, voy a adelantarme a decir, si Barcelona termina concretando algunos trámites que tiene que hacer y confirmando con el empresario que lo va a traer a Perú, el partido de diciembre sería con la selección peruana", especificó el comunicador en L1 Max.

De acuerdo con Peralta, si los cremas obtienen el título antes de diciembre, empezarían su pretemporada en el último mes del año y el hipotético juego contra el Barza se daría en medio de la misma, lo cual "no tendría sentido". Por ello, la Bicolor se convierte en una opción más factible para la realización del amistoso.

"Tienen que darse algunos caminos entre Barcelona y el empresario, pero tengo entendido que el plan es que jueguen con la selección peruana. Si es así y no es fecha FIFA, no van a estar todos, pero tal vez pueda ser el momento ideal para ver algunos nombres que queremos ver", agregó Peralta.

¿Cuándo jugaría Barcelona el amistoso en Perú?

El amistoso entre Barcelona y la selección peruana se jugaría después del 20 de diciembre, día en que el equipo de Hansi Flick se medirá al Villarreal en Estados Unidos por la fecha 17 de LaLiga. La fecha tentativa sería el lunes 22 de dicho mes, en escenario por confirmar.