Deportes

IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

El 'Canal D' se alista para su debut en la televisión abierta con la transmisión de la Noche Crema 2026. La señal gratuita buscará llevar el deporte a todos los hogares bajo la dirección de Alberto Beingolea.

'Canal D' nueva señal deportiva gratuita que apunta a transmitir la Noche Crema 2026
'Canal D' nueva señal deportiva gratuita que apunta a transmitir la Noche Crema 2026

Durante una entrevista en vivo en TV Perú, la jefa institucional del IRTP, Cinthia Ramírez, junto al administrador provisional de Universitario de Deportes, Franco Velazco, anunció que el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú lanzará una nueva señal deportiva bajo el nombre de 'Canal D'. Esta propuesta, señala, buscará ofrecer una alternativa para que las familias peruanas accedan no solo a transmisiones de fútbol, sino también a contenidos vinculados a otras disciplinas deportivas, según precisó Ramírez.

El proyecto apunta a ponerse en marcha el sábado 24 de enero, con la Noche Crema 2026, con el esperado encuentro entre Universitario de Deportes y la Universidad de Chile. Este evento, de gran importancia para los hinchas cremas, marcará el inicio de las actividades del 'Canal D', convirtiendo al cuadro crema en el primero en transmitir en señal abierta una jornada deportiva de esta magnitud a nivel nacional.

La nueva señal de 'Canal D' a cargo de Alberto Beingolea

La iniciativa estará liderada por el periodista deportivo Alberto Beingolea, quien asumirá la jefatura de la Unidad de Deportes del IRTP. Beingolea afirmó que el 'Canal D', al ser gratuito, permitirá que más personas puedan sintonizar otros deportes. “Que no sea de paga y que todos los peruanos puedan disfrutar del deporte las 24 horas del día”, comentó. Además, destacó que gracias a esta alianza, eventos de gran magnitud como la Noche Crema podrán ser vistos en regiones como Tacna, Tumbes, Loreto o Puno, donde antes no se transmitían por señal abierta.

Por su parte, la jefa institucional del IRTP señaló que la difusión de contenidos deportivos aporta al fortalecimiento de la cultura y la identidad nacional. En paralelo, con esta nueva propuesta, TV Perú retomaría la transmisión de partidos de fútbol profesional después de más de una década.

