Incendio de grandes proporciones arrasa con vivienda
Bayern Múnich celebra la primera convocatoria de Felipe Chávez con Perú: "Un honor muy especial"

"Felipe Chávez es clave". La cuenta oficial del club bávaro se sumó a la fiebre por el posible debut del 'eurocausa' con la selección peruana en el amistoso ante Chile.

Felipe Chávez nació en Alemania, pero tiene la nacionalidad peruana por parte de su padre. Foto: composición de LR/Bayern Múnich
Felipe Chávez nació en Alemania, pero tiene la nacionalidad peruana por parte de su padre. Foto: composición de LR/Bayern Múnich

La gran novedad en la selección peruana para esta fecha FIFA de octubre será la presencia de Felipe Chávez, mediocampista del Bayern Múnich II. Tras haber integrado las divisiones sub-17 y sub-20 de la Bicolor, el futbolista de 18 años recibió su primer llamado al equipo adulto, un hecho que fue celebrado por los hinchas y por su propio club.

"El delantero del equipo amateur Felipe Chávez recibirá un honor muy especial: el jugador de 18 años ha sido convocado para el partido amistoso entre Perú y Chile, que se disputará el 10 de octubre. Si juega, Chávez debutará con la selección absoluta sudamericana. En el pasado, 'Pippo' ya jugó siete veces con las selecciones sub-20 y sub-17", comunicó el Bayern a través de su página web oficial.

PUEDES VER: Ferrari quedó sorprendido por identificación de Fabio Gruber con la selección peruana: 'Hay un tema de compromiso'

lr.pe

Bayern Múnich: "Felipe Chávez es clave"

En redes sociales, el conjunto bávaro se sumó a la fiebre por la presencia de Chávez con el combinado blanquirrojo. "Felipe Chávez es clave. Felicitaciones por su llamado a la selección adulta de Perú", fue la publicación que hizo la cuenta en español del club.

Felipe Chávez juega en la filial del club bávaro. Foto: captura de Bayern Múnich/X

Felipe Chávez juega en la filial del club bávaro. Foto: captura de Bayern Múnich/X

El volante es uno de los —llamados así por los hinchas— 'eurocausas', grupo de jugadores nacidos en Europa, pero con ascendencia peruana, a cuya integración apunta la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Otros nombres que la Bicolor fue sumando en los últimos años con esta estrategia son los de Oliver Sonne y Gianluca Lapadula.

¿Felipe Chávez jugará el amistoso Perú vs Chile?

Aunque aún no se conoce con certeza cuál sería la formación titular de la selección peruana para este clásico del Pacífico, es poco probable que Chávez juegue desde el arranque. Sin embargo, la idea es darle minutos para verlo en acción, de modo que el técnico Manuel Barreto podría hacerlo ingresar en el segundo tiempo.

