HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     
Deportes

Mr. Peet da detalles sobre el próximo fichaje de Pablo Guede para Alianza Lima: “Las conversaciones están muy avanzadas”

El jugador de nacionalidad paraguaya sería una de las apuestas por parte de Alianza Lima, que todavía cuenta con un cupo de extranjero para la temporada 2026.

Mr. Peet dio detalles sobre un posible fichaje de Alianza Lima por pedido de Pablo Guede. Foto: composición LR/Madrugol/Imago
Mr. Peet dio detalles sobre un posible fichaje de Alianza Lima por pedido de Pablo Guede. Foto: composición LR/Madrugol/Imago

Alianza Lima se prepara para lo que será la siguiente temporada 2026 en la Liga 1 y Copa Libertadores. siendo uno de los clubes que ha incorporado nuevos rostros a su plantel, como Federico Girotti y el peruano Luis Ramos. No obstante, aún le queda un cupo de extranjero, el cual estaría destinado a traer un defensor del fútbol argentino.

En este contexto, según Mr. Peet, las conversaciones entre el club y el jugador ya se encuentran avanzadas. Aunque no dio nombres, sí brindó características del futbolista que se tiene en mente, señalando que no es argentino, pero sí es de selección. Además, indicó que supo ser campeón de la Copa Libertadores.

Ronaldo Dejesús fue campeón del CONMEBOL Preolímpico en el 2024. Foto: vía Instagram

Ronaldo Dejesús fue campeón del CONMEBOL Preolímpico en el 2024. Foto: vía Instagram

PUEDES VER: Hernán Barcos tendrá un nuevo socio: FC Cajamarca fichó a Tomás Andrade, ex River Plate, para la Liga 1 2026

lr.pe

Mr. Peet da detalles sobre el próximo fichaje de Alianza Lima

En la más reciente edición del programa 'Madrugol', el periodista deportivo dio diversos detalles sobre este jugador. Teniendo en cuenta las características brindadas por Peter Arévalo, todo parecía indicar que Alianza estaría viendo con buenos ojos la incorporación de Ronaldo De Jesús, zaguero paraguayo de 24 años que milita en Lanús.

“¿Se acuerdan de que les dije que el defensor central que ha pedido Guede salía de tres nombres? El defensor chileno es muy complicado. Después, el defensor que estaba en el fútbol uruguayo también es muy complicado. Entonces, el defensor, al 80%, llegaría del fútbol argentino”, empezó diciendo.

“Es un jugador de selección, no de Argentina. Están muy avanzadas las negociaciones. Vendría a préstamo porque al equipo al cual pertenece tiene contrato todavía hasta el 2027. Es un defensor con proyección, que es el que de los tres nombres que les dije, el que ha quedado con más chance, es el que parte con ventaja”, fueron las palabras del periodista.

“Hay que esperar que en las próximas horas podría haber novedades. Horas digo por qué podría esto definirse entre jueves o viernes al defensor central que ha solicitado Pablo Guede”, complementó.

Mr. Peet también se refirió al futuro del ataque de Alianza Lima y precisó que, por ahora, la incorporación de un nuevo delantero no es una prioridad, luego de las llegadas de Federico Girotti y Luis Ramos. "El último cupo, sin descartar que, si se da una posibilidad de mercado, podría llegar un delantero peruano por fuera. No es una prioridad en este momento, pero va a depender mucho de la necesidad y la evaluación de Pablo Guede", sentenció.

PUEDES VER: Hernán Barcos fue presentado como nuevo jugador de FC Cajamarca: "El 'Pirata' ha encontrado su nuevo puerto"

lr.pe

¿Quién es Ronaldo Dejesús, una de las opciones de Alianza Lima?

Ronaldo De Jesús es un jugador de 24 años que actualmente milita en Lanús. El futbolista paraguayo ha tenido paso por la selección de su país y se formó en el club Cerro Porteño.

Notas relacionadas
'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 7 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 7 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

LEER MÁS
Universitario se quedó con los puntos en la Liga Peruana de Vóley: Comité de Control de la FPV desestimó apelación de Alianza Lima

Universitario se quedó con los puntos en la Liga Peruana de Vóley: Comité de Control de la FPV desestimó apelación de Alianza Lima

LEER MÁS
Federico Girotti revela qué es lo primero que hará al conocer a Paolo Guerrero tras fichar por Alianza Lima: “Voy a aprender mucho”

Federico Girotti revela qué es lo primero que hará al conocer a Paolo Guerrero tras fichar por Alianza Lima: “Voy a aprender mucho”

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

LEER MÁS
Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 11

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 11

LEER MÁS
Prensa colombiana se rinde a Pedro Gallese tras fichar por Deportivo de Cali: "Es altísima calidad, es un líder de 8 puntos"

Prensa colombiana se rinde a Pedro Gallese tras fichar por Deportivo de Cali: "Es altísima calidad, es un líder de 8 puntos"

LEER MÁS
Javier Rabanal, DT de Universitario, recordó asesinato de sus vecinos durante estadía en Ecuador: "Los mataron frente a mi casa"

Javier Rabanal, DT de Universitario, recordó asesinato de sus vecinos durante estadía en Ecuador: "Los mataron frente a mi casa"

LEER MÁS
Hinchas de Peñarol ilusionados por la llegada de Sebastián Britos tras su paso por Universitario: “El mejor arco del país”

Hinchas de Peñarol ilusionados por la llegada de Sebastián Britos tras su paso por Universitario: “El mejor arco del país”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Deportes

Partidos de hoy, 1 de enero del 2026: ¿a qué hora y dónde ver la Premier League y el fútbol internacional?

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Universitario se quedó con los puntos en la Liga Peruana de Vóley: Comisión de Justicia de la FPV desestimó apelación de Alianza Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025