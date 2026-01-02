Alianza Lima se prepara para lo que será la siguiente temporada 2026 en la Liga 1 y Copa Libertadores. siendo uno de los clubes que ha incorporado nuevos rostros a su plantel, como Federico Girotti y el peruano Luis Ramos. No obstante, aún le queda un cupo de extranjero, el cual estaría destinado a traer un defensor del fútbol argentino.

En este contexto, según Mr. Peet, las conversaciones entre el club y el jugador ya se encuentran avanzadas. Aunque no dio nombres, sí brindó características del futbolista que se tiene en mente, señalando que no es argentino, pero sí es de selección. Además, indicó que supo ser campeón de la Copa Libertadores.

Ronaldo Dejesús fue campeón del CONMEBOL Preolímpico en el 2024. Foto: vía Instagram

Mr. Peet da detalles sobre el próximo fichaje de Alianza Lima

En la más reciente edición del programa 'Madrugol', el periodista deportivo dio diversos detalles sobre este jugador. Teniendo en cuenta las características brindadas por Peter Arévalo, todo parecía indicar que Alianza estaría viendo con buenos ojos la incorporación de Ronaldo De Jesús, zaguero paraguayo de 24 años que milita en Lanús.

“¿Se acuerdan de que les dije que el defensor central que ha pedido Guede salía de tres nombres? El defensor chileno es muy complicado. Después, el defensor que estaba en el fútbol uruguayo también es muy complicado. Entonces, el defensor, al 80%, llegaría del fútbol argentino”, empezó diciendo.

“Es un jugador de selección, no de Argentina. Están muy avanzadas las negociaciones. Vendría a préstamo porque al equipo al cual pertenece tiene contrato todavía hasta el 2027. Es un defensor con proyección, que es el que de los tres nombres que les dije, el que ha quedado con más chance, es el que parte con ventaja”, fueron las palabras del periodista.

“Hay que esperar que en las próximas horas podría haber novedades. Horas digo por qué podría esto definirse entre jueves o viernes al defensor central que ha solicitado Pablo Guede”, complementó.

Mr. Peet también se refirió al futuro del ataque de Alianza Lima y precisó que, por ahora, la incorporación de un nuevo delantero no es una prioridad, luego de las llegadas de Federico Girotti y Luis Ramos. "El último cupo, sin descartar que, si se da una posibilidad de mercado, podría llegar un delantero peruano por fuera. No es una prioridad en este momento, pero va a depender mucho de la necesidad y la evaluación de Pablo Guede", sentenció.

¿Quién es Ronaldo Dejesús, una de las opciones de Alianza Lima?

Ronaldo De Jesús es un jugador de 24 años que actualmente milita en Lanús. El futbolista paraguayo ha tenido paso por la selección de su país y se formó en el club Cerro Porteño.