Canal confirmado del partido Perú contra Chile en el debut de Manuel Barreto
¿Dónde ver el Perú vs Chile por fecha FIFA? La selección peruana inicia un nuevo ciclo al mando de Manuel Barreto con una renovada lista de convocados.
La selección peruana se encuentra a pocos días de empezar un nuevo proceso al mando de Manuel Barreto, quien estará en el banquillo de forma interina hasta que se defina al nuevo entrenador para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. El primer desafío del combinado nacional será este 10 de octubre frente a su similar de Chile en Santiago por la fecha FIFA.
En medio de la expectativa presente en los aficionados, se pudo conocer qué esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico' se podrá ver a través de los canales América TV y Movistar Deportes.
Canal de TV del Perú contra Chile
El canal de TV para ver el Perú - Chile será América TV (canal 4 y 704 en HD) a través de la señal abierta. Por su parte, Movistar Deportes (03 y 703 en HD) se encargará de la transmisión en cable. A continuación, conoce por dónde seguirlo en distintas partes del mundo.
Dónde ver ONLINE Perú ante Chile
Si quieres seguir el Perú ante Chile por internet, ingresa al aplicativo Movistar TV App gratis si eres cliente de este cableoperador. En América TV GO encontrarás la cobertura alterna del encuentro. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.
¿Cuándo juega Perú - Chile?
El amistoso entre Perú y Chile se llevará a cabo este viernes 10 de octubre, desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena), en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Lista de convocados de la selección peruana
Con la desconvocatoria de Kevin Quevedo, Manuel Barreto tendrá a su disposición a 24 jugadores para el 'Clásico del Pacífico'.
- Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield)
- Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), César Inga (Universitario de Deportes), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (FC Copenhague)
- Volantes: Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jairo Concha (Universitario de Deportes)
- Delanteros: Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano), Joao Grimaldo (Riga FC).