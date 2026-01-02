Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 11

La fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se juega este fin de semana (sábado 3 y domingo 4 de diciembre) y será la última jornada de esta primera etapa del campeonato. Tendrá como el partido más atractivo, el enfrentamiento entre Alianza Lima y Regatas Lima, cruce que se ha convertido en una rivalidad estos últimos años.

Otro de los partidos más interesantes de esta jornada es el que disputará Universitario contra Wanka. Tengamos en cuenta que la 'U' se encuentra como líder de la tabla, al igual que la San Martín.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Pos. Club PJ PG PP Sets Ratio Pts 1 Universitario 10 9 1 29:7 4,14 27 2 San Martín 10 9 1 29:11 2,63 27 3 Alianza Lima 10 8 2 25:8 3,12 24 4 Géminis 10 6 4 21:16 1,31 17 5 Regatas 10 6 4 22:16 1,37 16 6 Atenea 10 6 4 20:19 1,05 16 7 Circolo 10 5 5 20:21 0,95 15 8 Olva Latino 10 4 6 15:24 0,62 9 9 Rebaza 10 3 7 16:23 0,69 11 10 Kazoku 10 2 8 10:26 0,38 7 11 Dep. Soan 10 1 9 13:27 0,48 7 12 Dep. Wanka 10 1 9 6:28 0,21 4

Programación de la fecha 11 por la Liga Peruana de Vóley

Esta es la programación para la jornada 11 del torneo. En la lucha por el primer lugar y en la zona baja de la tabla, se disputarán grandes partidos, teniendo en cuenta que esta fecha es la última de esta primera parte del campeonato.

Sábado 3 de enero

San Martín vs Kazoku No Perú

Hora: 2.45 p. m.

Circolo Sportivo Italiano vs Géminis

Hora: 5.00 p. m.

Universitario vs Deportivo Wanka

Hora: 7.00 p. m.

Domingo 4 de enero

Deportivo Soan vs Olva Latino

Hora: 12.30 p. m.

Atenea vs Rebaza Acosta

Hora: 3.15 p. m.

Alianza Lima vs Regatas

Hora: 5.00 p. m.

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley son transmitidos a través de la señal abierta de Latina (canal 2). De igual forma, se puede ver por medio de su aplicación o a través de su web oficial.