Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 11
Este fin de semana se juega la jornada 11 en de la Liga Peruana de Vóley. Entre los partidos más llamativos, está el enfrentamiento de Alianza Lima contra Regatas Lima.
La fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se juega este fin de semana (sábado 3 y domingo 4 de diciembre) y será la última jornada de esta primera etapa del campeonato. Tendrá como el partido más atractivo, el enfrentamiento entre Alianza Lima y Regatas Lima, cruce que se ha convertido en una rivalidad estos últimos años.
Otro de los partidos más interesantes de esta jornada es el que disputará Universitario contra Wanka. Tengamos en cuenta que la 'U' se encuentra como líder de la tabla, al igual que la San Martín.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|Pos.
|Club
|PJ
|PG
|PP
|Sets
|Ratio
|Pts
|1
|Universitario
|10
|9
|1
|29:7
|4,14
|27
|2
|San Martín
|10
|9
|1
|29:11
|2,63
|27
|3
|Alianza Lima
|10
|8
|2
|25:8
|3,12
|24
|4
|Géminis
|10
|6
|4
|21:16
|1,31
|17
|5
|Regatas
|10
|6
|4
|22:16
|1,37
|16
|6
|Atenea
|10
|6
|4
|20:19
|1,05
|16
|7
|Circolo
|10
|5
|5
|20:21
|0,95
|15
|8
|Olva Latino
|10
|4
|6
|15:24
|0,62
|9
|9
|Rebaza
|10
|3
|7
|16:23
|0,69
|11
|10
|Kazoku
|10
|2
|8
|10:26
|0,38
|7
|11
|Dep. Soan
|10
|1
|9
|13:27
|0,48
|7
|12
|Dep. Wanka
|10
|1
|9
|6:28
|0,21
|4
Programación de la fecha 11 por la Liga Peruana de Vóley
Esta es la programación para la jornada 11 del torneo. En la lucha por el primer lugar y en la zona baja de la tabla, se disputarán grandes partidos, teniendo en cuenta que esta fecha es la última de esta primera parte del campeonato.
Sábado 3 de enero
- San Martín vs Kazoku No Perú
- Hora: 2.45 p. m.
- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis
- Hora: 5.00 p. m.
- Universitario vs Deportivo Wanka
- Hora: 7.00 p. m.
Domingo 4 de enero
- Deportivo Soan vs Olva Latino
- Hora: 12.30 p. m.
- Atenea vs Rebaza Acosta
- Hora: 3.15 p. m.
- Alianza Lima vs Regatas
- Hora: 5.00 p. m.
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?
Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley son transmitidos a través de la señal abierta de Latina (canal 2). De igual forma, se puede ver por medio de su aplicación o a través de su web oficial.