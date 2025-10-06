HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Diego Rebagliati revela qué jugador de la selección peruana se perdería partido ante Chile: "Está sentido, pero igual quiere venir"

El exfutbolista reveló que sostuvo una conversación con Jean Ferrari sobre la situación de uno de los convocados por Manuel Barreto para el amistoso frente a Chile.

Marcos López es uno de los jugadores más experimentados en la convocatoria de Barreto. Foto: composición LR/DyT/FPF
Marcos López es uno de los jugadores más experimentados en la convocatoria de Barreto. Foto: composición LR/DyT/FPF

El inicio del interinato de Manuel Barreto en la selección peruana tiene como principal objetivo generar un recambio generacional. En su primera convocatoria, el exdirector deportivo de Universitario sorprendió al dejar de lado a varios referentes y priorizó brindarle oportunidades a jóvenes talentos como Felipe Chávez.

A pesar de que el estratega buscará probar con nombres nuevos, uno de los que se perfilaba para ser estar en el amistoso ante Chile es Marcos López; sin embargo, de acuerdo a Diego Rebagliati, su presencia no está del todo confirmada.

PUEDES VER: Diego Rebagliati se resiste al regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana con curiosa comparación: 'No me gustan las segundas partes'

lr.pe

Rebagliati revela que Marcos López está en duda para el Perú vs Chile

En la reciente edición del programa 'DyT', el exfutbolista reveló que sostuvo una conversación con Jean Ferrari, quien le indicó que el lateral del FC Copenhague se encuentra sentido; no obstante, su deseo es sumarse al grupo.

"Aparentemente, está un poco sentido. Hoy hablé con Jean Ferrari, me dijo que López estaba un poco sentido, pero quiere venir igual. No sabe si va a jugar o no, pero quiere venir y está contento de que lo hayan llamado", detalló.

PUEDES VER: Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: 'Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano'

lr.pe

Lista de convocados de la selección peruana

Con la sorpresiva desconvocatoria de Kevin Quevedo, Manuel Barreto tendrá a su disposición a 24 jugadores para el 'Clásico del Pacífico'.

  • Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield)
  • Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), César Inga (Universitario de Deportes), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (FC Copenhague)
  • Volantes: Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jairo Concha (Universitario de Deportes)
  • Delanteros: Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano), Joao Grimaldo (Riga FC).

¿Cuándo juegan Perú vs Chile?

El amistoso entre Perú y Chile se disputará este viernes 10 octubre, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana), en la ciudad de Santiago.

Lo más visto
Lo último
