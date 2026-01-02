El exdelantero Johan Fano volvió a expresar su frustración pública este jueves tras conocer los detalles del plan de pagos en el que el club Universitario lo ha incluido como acreedor. El cronograma, que forma parte de un proceso de viabilidad financiera aprobado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), proyecta cancelaciones escalonadas de obligaciones que podrían extenderse hasta por 30 años, un escenario que ha indignado al exfutbolista crema.

Para Fano, la decisión no solo altera el valor de su reclamo, sino que representa un desprecio por su compromiso con el club. El ’Gavilán’ recordó que renunció a una carrera financieramente más provechosa en México para regresar a Universitario en uno de los momentos más delicados de la institución.

Johan Fano molesto con Universitario por demora en pago de su deuda

A pesar de aquel gesto de lealtad, Fano ahora considera que la extensión en los plazos es “injusta” y poco empática con las necesidades de quienes confiaron en la palabra del club. “Es increíble, ahora hay que esperar seis años más para que nos paguen, imagínate. En la vida uno tiene que ser agradecido y eso siempre lo he dicho”, dijo para 'Campeonísimo'.

“Universitario, en ese momento, estaba pasando una situación difícil y los que hemos puesto el pecho —todo el grupo humano que hemos tenido que aguantarnos lo que nos hemos comido, sacando dinero de nuestro bolsillo y dejando de cobrar tantísimos años— hoy nos vamos al plan de viabilidad, es un poco ilógico, uno en la vida tiene que ser grato”, complementó.

El exdelantero recordó que muchos jugadores regresaron a Universitario con la consigna de ayudar el club. Sin embargo, el club no ha sido recíproco con el accionar de él y el resto de futbolistas.

“A mi me enseñaron en la vida que mi palabra vale más que un papel firmado, sino no hubiera sido tan estúpido y tan cojudo de venir. Soy el único tarado que se vino de México ganando fortuna a querer cumplir un sueño, que era Universitario y retirarme, nunca se dio. Pero estoy tranquilo, lo hubiera hecho de nuevo”, concluyó.

¿En qué clubes jugó Johan Fano?

Johan Fano ha tenido una extensa carrera en fútbol peruano, pero también paso por clubes de México y Colombia. A continuación, repasa su trayectoria profesional.