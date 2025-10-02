HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Mira EN VIVO Curwen en La República
Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     
Deportes

Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la posible nómina sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

Manuel Barreto debutará con la selección peruana en el amistoso frente a Chile, programado para el 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.

Posible lista de convocados de la selección peruana. Foto: difusión
Posible lista de convocados de la selección peruana. Foto: difusión

La selección peruana volverá al terreno de juego para enfrentarse a Chile en un amistoso, donde la Bicolor, dirigida por Manuel Barreto en su debut, prepara varias novedades. Tras el fracaso en las Eliminatorias 2026, que ocasionó la salida de Óscar Ibáñez, los hinchas esperan ver cambios que marquen un nuevo rumbo en el equipo, con el tan pedido "cambio generacional".

En las últimas horas han surgido diversas listas con nombres nuevos, entre ellos Fabio Gruber y Alexander Robertson, a quienes la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya envió las cartas respectivas a sus clubes para su reserva. Asimismo, la nueva edición del 'Clásico del Pacífico' se disputará el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.

PUEDES VER: Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

lr.pe

Posible lista de convocados de Perú

Estos serían los posibles nombres que llame Manuel Barreto para tenerlos en consideración en su debut con la Bicolor, sin embargo, aún no hay alguna información oficial.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Pedro Díaz, Diego Romero
  • Defensas: Marcos López, Oliver Sonne, César Inga, Erick Noriega, Renzo Garcés, Fabio Gruber
  • Mediocampistas: Alfonso Barco, Felipe Chávez, Alexander Robertson, Piero Quispe, Piero Cari
  • Delanteros: Edison Flores, Álex Valera, Luis Ramos, Kevin Quevedo, Joao Grimaldo, Kenji Cabrera

¿Qué jugadores estarían ausentes en esta convocatoria?

Todo apunta a que varios futbolistas quedarían fuera de la convocatoria para este partido. Entre los posibles ausentes figuran Paolo Guerrero, Sergio Peña, Pedro Aquino, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún, Aldo Corzo, André Carrillo, Christian Cueva, Renato Tapia y Luis Advíncula, quienes no serían considerados por Manuel Barreto.

PUEDES VER: Alan Cantero señaló el sentir de Alianza Lima tras eliminación en Copa Sudamericana: “Nos había tocado un poco”

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú vs Chile?

El duelo amistoso entre Perú y Chile será el estreno oficial de Manuel Barreto como entrenador de la selección nacional. Esta edición del 'Clásico del Pacífico' se jugará el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.

Notas relacionadas
Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

LEER MÁS
Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

LEER MÁS
Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

LEER MÁS
Christian Cueva vive situación crítica en Emelec: jugadores se niegan a entrenar y dan ultimátum a la directiva

Christian Cueva vive situación crítica en Emelec: jugadores se niegan a entrenar y dan ultimátum a la directiva

LEER MÁS
Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

LEER MÁS
Jefferson Farfán anuncia a exestrella del Barcelona como nuevo invitado de Enfocados: "Iniciamos nuestra gira europea"

Jefferson Farfán anuncia a exestrella del Barcelona como nuevo invitado de Enfocados: "Iniciamos nuestra gira europea"

LEER MÁS
Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

LEER MÁS
VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Deportes

Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

Mr. Peet apunta sobre el VAR tras polémico pisotón de Inga en triunfo de Universitario: "Se maneja con criterios distintos"

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY y en qué canal ver por la Copa Libertadores Femenina 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025