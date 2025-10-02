Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la posible nómina sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

La selección peruana volverá al terreno de juego para enfrentarse a Chile en un amistoso, donde la Bicolor, dirigida por Manuel Barreto en su debut, prepara varias novedades. Tras el fracaso en las Eliminatorias 2026, que ocasionó la salida de Óscar Ibáñez, los hinchas esperan ver cambios que marquen un nuevo rumbo en el equipo, con el tan pedido "cambio generacional".

En las últimas horas han surgido diversas listas con nombres nuevos, entre ellos Fabio Gruber y Alexander Robertson, a quienes la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya envió las cartas respectivas a sus clubes para su reserva. Asimismo, la nueva edición del 'Clásico del Pacífico' se disputará el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.

Posible lista de convocados de Perú

Estos serían los posibles nombres que llame Manuel Barreto para tenerlos en consideración en su debut con la Bicolor, sin embargo, aún no hay alguna información oficial.

Arqueros : Pedro Gallese, Pedro Díaz, Diego Romero

: Pedro Gallese, Pedro Díaz, Diego Romero Defensas : Marcos López, Oliver Sonne, César Inga, Erick Noriega, Renzo Garcés, Fabio Gruber

: Marcos López, Oliver Sonne, César Inga, Erick Noriega, Renzo Garcés, Fabio Gruber Mediocampistas : Alfonso Barco, Felipe Chávez, Alexander Robertson, Piero Quispe, Piero Cari

: Alfonso Barco, Felipe Chávez, Alexander Robertson, Piero Quispe, Piero Cari Delanteros: Edison Flores, Álex Valera, Luis Ramos, Kevin Quevedo, Joao Grimaldo, Kenji Cabrera

¿Qué jugadores estarían ausentes en esta convocatoria?

Todo apunta a que varios futbolistas quedarían fuera de la convocatoria para este partido. Entre los posibles ausentes figuran Paolo Guerrero, Sergio Peña, Pedro Aquino, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún, Aldo Corzo, André Carrillo, Christian Cueva, Renato Tapia y Luis Advíncula, quienes no serían considerados por Manuel Barreto.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile?

El duelo amistoso entre Perú y Chile será el estreno oficial de Manuel Barreto como entrenador de la selección nacional. Esta edición del 'Clásico del Pacífico' se jugará el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.