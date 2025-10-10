Perú vs Chile EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el amistoso de la selección peruana por la fecha FIFA?
Con varios rostros jóvenes, la selección peruana chocará ante Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico. Ambos equipos están en búsqueda de una nueva generación para el próximo Mundial.
- Con Manuel Barreto como técnico interino, la selección peruana enfrenta a Chile en Santiago en un “Clásico del Pacífico” nada amistoso (6:00 p.m.).
Perú se enfrenta a Chile EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 10 de octubre por un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. La Bicolor y la Roja se medirán a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena), en Santiago. La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes en cable y América TV en señal abierta. Además, podrás seguir todas las incidencias ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
La selección peruana, con Manuel Barreto como entrenador, afronta su primer encuentro después de la dolorosa eliminación del Mundial 2026. En total, 25 jugadores fueron convocados para el choque ante Chile y resaltan varios nombres jóvenes y con proyección. La 'Muñeca' busca un cambio generacional progresivo de cara al próximo proceso clasificatorio.
Perú vs Chile: ficha del partido
|Partido
|Perú vs Chile
|¿Cuándo?
|Viernes 10 de octubre del 2025
|¿A qué hora?
|6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena)
|¿En qué canal?
|América TV y Movistar Deportes
|¿Dónde?
|Santiago
¿A qué hora juega Perú vs Chile?
El amistoso entre Perú vs Chile por fecha FIFA está programado para jugarse este viernes 10 de octubre a partir de las 6.00 p. m. (hora local) y 8.00 p. m. (hora chilena).
- México: 5.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 6.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.
¿Dónde ver Perú vs Chile?
El canal de TV para ver el Perú - Chile será América TV (canal 4 y 704 en HD) a través de la señal abierta. Por su parte, Movistar Deportes (03 y 703 en HD) se encargará de la transmisión en cable.
¿Cómo ver Perú vs Chile ONLINE?
Para ver el partido entre Perú y Chile por internet, los clientes de Movistar pueden acceder sin costo a la app Movistar TV. Otra opción es seguir la transmisión alternativa a través de América TV GO. Además, La República Deportes ofrecerá una cobertura en vivo minuto a minuto completamente gratuita desde su plataforma online.
Posibles alineaciones Perú vs Chile
- Perú: Diego Enriquez, Renzo Garcés, Miguel Araujo, César Inga, Matías Lazo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jesús Castillo, Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Luis Ramos.
- Chile: Jaime Vargas, Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo, Javier Altamirano, Marcelino Núñez, Lucas Assadi, Lucas Cepeda, Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.
Pronósticos de apuestas Perú vs Chile
- Betsson: gana Perú (1.92), empate (3.05), gana Chile (4.45)
- Betano: gana Perú (1.98), empate (3.25), gana Chile (4.20)
- Bet365: gana Perú (1.91), empate (3.10), gana Chile (4.33)
- 1XBet: gana Perú (2.02), empate (3.33), gana Chile (4.44)
- Coolbet: gana Perú (1.90), empate (3.30), gana Chile (4.50)
- Doradobet: gana Perú (1.96), empate (3.00), gana Chile (4.75).
Lista de convocados de la selección peruana
Con la desconvocatoria de Kevin Quevedo, Manuel Barreto tendrá a su disposición a 24 jugadores para el 'Clásico del Pacífico'.
- Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield)
- Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), César Inga (Universitario de Deportes), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (FC Copenhague)
- Volantes: Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jairo Concha (Universitario de Deportes)
- Delanteros: Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano), Joao Grimaldo (Riga FC).