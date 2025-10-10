HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República
¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República     ¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República     ¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República     
Deportes

Perú vs Chile EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el amistoso de la selección peruana por la fecha FIFA?

Con varios rostros jóvenes, la selección peruana chocará ante Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico. Ambos equipos están en búsqueda de una nueva generación para el próximo Mundial.

Perú y Chile jugarán desde las 6.00 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra
Perú y Chile jugarán desde las 6.00 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra

Perú se enfrenta a Chile EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 10 de octubre por un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. La Bicolor y la Roja se medirán a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena), en Santiago. La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes en cable y América TV en señal abierta. Además, podrás seguir todas las incidencias ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

La selección peruana, con Manuel Barreto como entrenador, afronta su primer encuentro después de la dolorosa eliminación del Mundial 2026. En total, 25 jugadores fueron convocados para el choque ante Chile y resaltan varios nombres jóvenes y con proyección. La 'Muñeca' busca un cambio generacional progresivo de cara al próximo proceso clasificatorio.

PUEDES VER: Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

lr.pe

Perú vs Chile: ficha del partido

PartidoPerú vs Chile
¿Cuándo?Viernes 10 de octubre del 2025
¿A qué hora?6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena)
¿En qué canal?América TV y Movistar Deportes
¿Dónde?Santiago

¿A qué hora juega Perú vs Chile?

El amistoso entre Perú vs Chile por fecha FIFA está programado para jugarse este viernes 10 de octubre a partir de las 6.00 p. m. (hora local) y 8.00 p. m. (hora chilena).

  • México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Chile?

El canal de TV para ver el Perú - Chile será América TV (canal 4 y 704 en HD) a través de la señal abierta. Por su parte, Movistar Deportes (03 y 703 en HD) se encargará de la transmisión en cable.

¿Cómo ver Perú vs Chile ONLINE?

Para ver el partido entre Perú y Chile por internet, los clientes de Movistar pueden acceder sin costo a la app Movistar TV. Otra opción es seguir la transmisión alternativa a través de América TV GO. Además, La República Deportes ofrecerá una cobertura en vivo minuto a minuto completamente gratuita desde su plataforma online.

Posibles alineaciones Perú vs Chile

  • Perú: Diego Enriquez, Renzo Garcés, Miguel Araujo, César Inga, Matías Lazo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jesús Castillo, Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Luis Ramos.
  • Chile: Jaime Vargas, Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo, Javier Altamirano, Marcelino Núñez, Lucas Assadi, Lucas Cepeda, Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.

Pronósticos de apuestas Perú vs Chile

  • Betsson: gana Perú (1.92), empate (3.05), gana Chile (4.45)
  • Betano: gana Perú (1.98), empate (3.25), gana Chile (4.20)
  • Bet365: gana Perú (1.91), empate (3.10), gana Chile (4.33)
  • 1XBet: gana Perú (2.02), empate (3.33), gana Chile (4.44)
  • Coolbet: gana Perú (1.90), empate (3.30), gana Chile (4.50)
  • Doradobet: gana Perú (1.96), empate (3.00), gana Chile (4.75).

Lista de convocados de la selección peruana

Con la desconvocatoria de Kevin Quevedo, Manuel Barreto tendrá a su disposición a 24 jugadores para el 'Clásico del Pacífico'.

  • Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield)
  • Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), César Inga (Universitario de Deportes), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (FC Copenhague)
  • Volantes: Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jairo Concha (Universitario de Deportes)
  • Delanteros: Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano), Joao Grimaldo (Riga FC).
Notas relacionadas
Con Manuel Barreto como técnico interino, la selección peruana enfrenta a Chile en Santiago en un “Clásico del Pacífico” nada amistoso (6:00 p.m.).

Con Manuel Barreto como técnico interino, la selección peruana enfrenta a Chile en Santiago en un “Clásico del Pacífico” nada amistoso (6:00 p.m.).

LEER MÁS
Ricardo Gareca impacta al confesar que no llevó a Claudio Pizarro al Mundial 2018 porque sería menospreciar a Raúl Ruidíaz: "No me arrepiento"

Ricardo Gareca impacta al confesar que no llevó a Claudio Pizarro al Mundial 2018 porque sería menospreciar a Raúl Ruidíaz: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Fabio Gruber, 'eurocausa' que quiere Manuel Barreto para la selección peruana, supera el millón de euros en su valor tras brillar en Alemania

Fabio Gruber, 'eurocausa' que quiere Manuel Barreto para la selección peruana, supera el millón de euros en su valor tras brillar en Alemania

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

LEER MÁS
Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémica tuit: "Es un tema de diálogo"

Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémica tuit: "Es un tema de diálogo"

LEER MÁS
Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Deportes

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

¿A qué hora juegan Ecuador vs Estados Unidos EN VIVO por el amistos internacional de fecha FIFA 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025