José Chávarri arremete contra el VAR tras gol anulado a Eryc Castillo: “Parece hecho por un niño”

La derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad continúa generando polémica en el fútbol peruano. José Chávarri se sumó al debate al criticar los dos goles anulados al conjunto de Néstor Gorosito.

José Chávarri criticó el uso del VAR en el partido entre Alianza Universidad y Alianza Lima.
José Chávarri criticó el uso del VAR en el partido entre Alianza Universidad y Alianza Lima. | Foto: composición LR/Movistar Deportes/Liga 1 MAX

La reciente derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad de Huánuco, en condición de visitante, sigue generando repercusión entre comentaristas y periodistas deportivos peruanos. Ante ello, José Chávarri, reconocido comunicador, se pronunció sobre los dos goles anulados al cuadro ‘blanquiazul’, que finalmente no subieron al marcador a favor del equipo dirigido por Néstor Gorosito. En ese contexto, subrayó que los tantos del jugador ecuatoriano Eryc Castillo y del argentino Hernán Barcos fueron mal analizados por el VAR y criticó su falta de eficacia al momento de tomar decisiones.

La polémica decisión de anular el gol de Eryc Castillo

Durante el programa ‘Línea de 5’, José Chávarri señaló que el uso del VAR en el fútbol peruano aún presenta varias deficiencias para analizar las jugadas más polémicas, especialmente en el trazado de líneas que determinan si hubo o no fuera de juego. Esto provocó un pequeño acalorado debate con los panelistas del mencionado pódcast.

PUEDES VER: Eryc Castillo y su fuerte mensaje sobre actuación del VAR tras derrota de Alianza Lima: “Son cosas que ya no nos competen”

lr.pe

"¿Cómo se puede ser tan descarado para trazar una línea como la del VAR? Lo vengo diciendo desde el inicio: eso parece hecho por un niño con AutoCAD. Esa línea no es recta. Ni siquiera estoy diciendo si fue fuera de juego o no; es una locura", declaró en pleno debate futbolístico con sus compañeros del programa 'Línea de 5'.

A pesar de la polémica generada por los goles anulados a Alianza Lima, el periodista reconoció que no está seguro de si estos debieron ser validados. No obstante, su crítica dirigida al VAR generó opiniones divididas en redes sociales.

PUEDES VER: Revelan que Alianza Lima puso determinante condición a Néstor Gorosito para su renovación: "Es clave para la administración"

lr.pe

La derrota que deja a Alianza Lima con pocas opciones de ganar el Torneo Clausura 2025

Tras caer 2-1 ante Alianza Universidad, el conjunto íntimo se ubica en la sexta posición con 18 puntos, muy por detrás del líder del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes, que le lleva 12 unidades de ventaja. Esta diferencia deja al equipo de La Victoria con escasas opciones de alcanzar el objetivo de clasificar a los playoffs y pelear por el título nacional de la Liga 1.

