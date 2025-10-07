Reimond Manco comparó a Alianza Lima con Universitario y expuso una contundente razón que marcó el punto de quiebre en ambas escuadras. El exfutbolista habló fuerte sobre la exitosa temporada de el bicampeón de la Liga 1 y la caída del conjunto aliancista, ya que empezó bien compitiendo a nivel internacional, pero se quedó con las manos vacías en el cierre de la temporada.

El 'Rei' cuestionó las malas decisiones y la gestión que realizó el club de La Victoria. En cambio, elogió el manejo que tuvo Jorge Fossati con la platilla de Universitario. Alianza Lim y Universitario fueron los equipos con mejor banca de suplentes e incluso presupuesto, pero el resultado no fue el mismo.

¿Cuál fue el grave error de Alianza Lima que no cometió Universitario, según Reimond Manco?

Reimond Manco, en el programa Denganche, remarcó el error que cometió Néstor Gorosito y Alianza Lima a diferencia de Universitario en la temporada 2025. "Hay algo que La 'U' hizo bien. Universitario hizo una buena Copa Libertadores y no descuidó el torneo local. Alianza hizo un buen papel a nivel internacional o aceptable, pero descuidó el torneo local y ahora le está pasando factura. Cuando dejó de jugar el torneo internacional, ya prácticamente estaba muy lejos de pelear por el título nacional", enfatizó el actual comentarista deportivo.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre el reciente triunfo de Universitario ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

Reimond Manco, como pocas veces, reconoció el gran momento de Universitario en la Liga 1. "Fue un triunfo redondo de Universitario y esto no me hace hincha. La 'U' es un equipo muy regular y uno debe ser objetivo al momento de analizar un partido de fútbol. Hoy es el mejor equipo del fútbol peruano y la verdad veo bien difícil que se lo bajen. No podemos ser mezquinos con el presente y Alianza Lima no hizo lo que tenía hacer e incluso descuidó el Clausura por la Copa Sudamericana", sentenció Manco en Denganche.