La derrota de Alianza Lima frente a Alianza Universidad sigue generando diversas opiniones. El partido, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se tornó cada vez más tenso con el pasar de los minutos y tuvo como principal polémica los dos goles anulados al conjunto blanquiazul.

Tras el encuentro, Eryc Castillo, autor del único gol para los íntimos, brindó declaraciones a los medios donde criticó con firmeza al VAR. Según sus palabras, el sistema “solo revisa las jugadas de Alianza”, mientras que otras acciones similares no son analizadas. A pesar de ello, reconoció que el equipo seguirá trabajando para obtener mejores resultados. Además, fue consultado sobre Universitario de Deportes, quien está cada vez más cerca de conseguir el tricampeonato.

Eryc Castillo y su fuerte critica a la actuación del VAR

"Si se dan cuenta la acción está para todos y es polémica ¿Qué más podemos decir? Son cosas que ya no nos competen a nosotros, lo que hacemos es jugar y más allá de que se saque un resultado o algo así de lo que de lo que el VAR diga o haga, los árbitros siempre dicen, “Ah, no, las de Alianza sí las veo, las otras no”, explicó en un primer momento Castillo.

“Si se merece o no se merece eso, lo marcan los resultados, nosotros seguiremos haciendo las cosas bien, seguiremos trabajando. Dios permita las cosas para nosotros salgan mejor de lo que de lo que se está viendo y bueno, hay que terminar, hay que tener derecho”, complemento el jugador blanquiazul.

Sobre Universitario cada vez más cerca del tricampeonato: "Fastidio, no creo simplemente no estamos las cosas que nos corresponden. Como digo, los resultados marcan las cosas. Lamentablemente, no se hagan dado los resultados positivos como queríamos, pero hay que trabajar", finalizó.

¿Cómo va Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Después de 12 encuentros disputados, Alianza Lima ha conseguido 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Actualmente, se encuentran en la sexta posición del Torneo Clausura con 18 puntos, a 9 del líder Universitario, que de imponerse a Juan Pablo II ampliaría la ventaja a 12 unidades.