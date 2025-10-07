Captan a Sergio Peña en discoteca de Tarapoto después de la dura derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad en Huánuco
Un programa de espectáculos difundió imágenes del futbolista de Alianza Lima en un centro nocturno. El volante fue titular en la caída del cuadro íntimo 2-1 en la última jornada del Torneo Clausura 2025.
El pasado domingo 5 de octubre, Alianza Lima perdió 2-1 ante Alianza Universidad y complicó de manera significativa sus posibilidades de quedarse con el Torneo Clausura 2025. La caída en Huánuco representó un duro golpe para los íntimos que, tras quedar eliminados de la Copa Sudamericana, tenían como objetivo pelear el título nacional. Algo que avivó más el difícil presente que atraviesan en La Victoria fue las imágenes de Sergio Peña en una discoteca de Tarapoto.
El programa de espectáculos 'Magaly TV La firme' compartió el último lunes 6 un video en el que Peña aparece en un local nocturno acompañado. En el material audiovisual se precisa que el jugador de 30 años asistió a esta discoteca luego de la derrota ante Alianza Universidad en el Estadio Municipal "Heraclio Tapia León".
Sergio Peña es captado en discoteca de Tarapoto
El programa, además, compartió una storie (extraída de una cuenta de un seguidor) en la que se ve a Sergio Peña acompañado de Pedro Aquino y un hincha. Sin embargo, en las imágenes de la discoteca no aparece la popular 'Roca'.
El '10' de la selección peruana inició las acciones ante Alianza Universidad y tuvo un partido sobresaliente. Incluso, brindó dos asistencias. Sin embargo, solo una contó en su registro, pues el VAR anuló uno de los tantos en los que había participado.
Sergio Peña llegó a Alianza Lima tras su paso por Grecia
Peña se convirtió en uno de los refuerzos que el cuadro íntimo hizo para pelear la segunda parte del año. Llegó procedente de PAOK de Grecia y firmó un vínculo por 3 temporadas con Alianza Lima.