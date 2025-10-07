Alianza Lima perdió 2-0 ante Alianza Universidad el último fin de semana y agravó su presente en el Torneo Clausura. La derrota sufrida en Huánuco fue un revés significativo para los íntimos, quienes, luego de su eliminación en la Copa Sudamericana, mantenían como meta principal la lucha por el campeonato nacional. Este difícil presente hizo que la continuidad de Néstor Gorosito sea cuestionada por un sector de los hinchas. Según se conoció, en el conjunto blanquiazul ya tienen una postura definida sobre ello.

El periodista Kevin Pacheco, de RPP, informó que es cierto que existe un pacto verbal entre el estratega argentino y Alianza Lima para extender el vínculo. Sin embargo, para que esto se concrete debe cumplirse un objetivo: quedar entre los 3 primeros lugares del certamen.

Néstor Gorosito y el objetivo que debe cumplir para continuar en Alianza Lima

"Hay un acuerdo entre Néstor Gorosito y Alianza Lima para que pueda quedarse el próximo año, pero es clave para la administración que el cuadro blanquiazul como mínimo quede dentro de los tres primeros lugares del torneo", dijo en el programa streaming 'Vamos al VAR'. Con esta meta alcanzada, íntimos podrán luchar por un cupo para la siguiente edición de la Copa Libertadores.

El comunicador precisó que si no se alcanza este objetivo, en tienda íntima analizarán el panorama y evaluarán otros factores. "Si esta situación no se da, recién se tendrá que analizar la foto final, otros factores, pero para un sí rotundo, sin objeciones, es clave que Alianza quede dentro de los tres primeros lugares", sentenció.

¿Cómo va Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025?

Tras jugarse la fecha 13, Alianza Lima se ubica en la sexta posición de la tabla de posiciones con 18 puntos, a 12 de Universitario, único líder. Blanquiazules registran 5 triunfos, 3 empates y 4 derrotas en esta segunda parte de la Liga 1 2025.