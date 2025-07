Sergio Ibarra es uno de los mejores delanteros del fútbol peruano. El popular 'Checho' ha pasado por distintos clubes nacionales y su notable rendimiento le valió para integrar la lista de goleadores de nuestro balompié. En la actualidad, no se ha desligado completamente del fútbol, puesto que se dedica al análisis deportivos en distintos programas. A propósito, en una reciente entrevista, el atacante contó una mala experiencia que vivió durante su etapa como jugador por las críticas del periodista Gonzalo Núñez.

En una de las más recientes ediciones del programa 'Con Canal TV', Ibarra señaló que Núñez lo lapidaba constantemente después de sus partidos. Pese a tener buenos rendimientos o marcar goles, el comunicador se enfocó en criticarlo. Una de sus comentarios afectó fuertemente a su esposa.

'Checho' relata duro momento familiar por crítica de Gonzalo Núñez

"Yo tuve una vez un problema con el periodista Gonzalo Núñez. El 'Loco' trabajaba en uno de los canales y yo jugaba en Universitario. Me mataba todos los partidos, no le gustaba nada. Hacía un gol y (decía) que era de 'chiripa'. Una vez yo estaba con 'Chio' (su esposa), que estaba embarazada de Facundo (su hijo). Ya estaba por dar a luz. Habíamos ganado al Aurich 3-1 y me mató. Que no tendría que estar en el país, no sabes qué cosa era", dijo en un inicio.

Según relató, su esposa no tomó de la mejor manera estos comentarios y tuvo serios problemas al momento de dar a luz a su hijo. "Y 'Chio' se puso nerviosa, la tuve que llevar a hacerla ver porque ya estaba por dar a luz. A raíz de eso, tuve que empezar a prepararla para que le hagan la cesárea. Facundo nace con tres vueltas en el cordón umbilical. Yo le eché la culpa (a Gonzalo Núñez) de eso", añadió.

Cuando pasó esta situación, 'Checho' Ibarra fue decidido a encarar a Gonzalo Núñez. Sin embargo, nunca pudo encontrarlo. Tiempo después, el periodista decidió extenderle sus disculpas y la parejo las aceptó.

"Lo iba a ir a buscar porque nosotros entrenábamos en el Centro Promotor de Tenis. Yo sabía que estaba ahí. Ese día yo entré y él salió o lo escondieron, no sé qué pasó. No sé qué hubiese pasado si lo encontraba. Nunca lo vi en mi vida y siempre escuché lo que me mataba. Él me pidió disculpas en el 2008 cuando estuve en Melgar y ya las acepté junto con mi esposa. De ahí, nunca más lo busqué", concluyó.

¿En qué clubes jugó Sergio 'Checho' Ibarra en el Perú?

Si bien inició su carrera en su natal Argentina, Sergio Ibarra pasó gran parte de su trayectoria en el fútbol peruano. A continuación, conoce la lista de clubes nacionales con los que jugó.