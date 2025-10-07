Luego de la dura derrota a manos de Alianza Universidad de Huánuco, el ambiente en Alianza Lima entró en una crisis de resultados, lo que provocó el descontento no solo de los hinchas, sino también de los propios jugadores del cuadro 'blanquiazul'. Uno de los futbolistas que se convirtió en el centro de la polémica fue Pablo Ceppelini, quien expresó su molestia al calificar al fútbol peruano como “amateur”. Estas declaraciones generaron gran repercusión en todos los medios.

Sin embargo, luego de que se viralizaran las declaraciones del volante uruguayo, el periodista deportivo Pedro García no se quedó callado y respondió con dureza, asegurando que Ceppelini es el menos indicado para criticar, debido a su escaso profesionalismo.

La crítica de Pedro García a Pablo Ceppelini

La respuesta del comunicador fue tajante: señaló que el uruguayo no está en condiciones de criticar la liga en la que juega, ya que no ha mostrado profesionalismo en lo que va de la temporada. Asimismo, lo comparó con otros futbolistas destacados del plantel 'grone', como Hernán Barcos y Fernando Gaibor, quienes han mostrado un nivel superlativo a lo largo del 2025.

''Y yo digo, Ceppelini, el que aparentemente es el menos profesional del plantel de Alianza Lima, se permite criticar a una liga peruana llamándola amateur. Yo creo que tiene razón, pero Ceppelini, no lo digas tú, porque está totalmente fuera de timing. Eso está bien que lo diga Barcos, está bien que lo diga Gaibor, que viene de afuera y la rompe en todo, pero que lo diga Ceppelini. El ser amateur es lo que está mas distanciado de lo profesional. ¿Se parece a Ceppelini, no? Que muy profesional no ha sido, entonces, que lo diga él me pareció fuera de timing'', declaró el periodista deportivo en el programa 'Vamos al VAR'.

La poca autocrítica y los problemas internos que padece Alianza Lima

Con respecto a los problemas que ha enfrentado Alianza Lima a lo largo del 2025, Pedro García también resaltó la gran cantidad de expulsiones que ha acumulado el equipo íntimo, tanto en torneo nacional como internacional, debido a la incapacidad para manejar ciertas situaciones durante la mayoría de los partidos. Además, consideró que la reciente tarjeta roja recibida por Hernán Barcos refleja que la situación interna en Matute no atraviesa su mejor momento.

''Es algo muy llamativo, el tema de las expulsiones que ya veníamos marcando. Ya no es que Zambrano se hace echar, deja a Alianza con uno menos, lo que compromete el resultado, como con U. de Chile, como pasó con Cienciano en el Cusco. Hernán Barcos se hace echar. Y que Barcos se haga echar revela una situación donde les es difícil gobernar sus emociones. Pasa permanentemente Le pasó a Eryc Castillo hace poquito, le pasó a Kevin Quevedo con la suerte de que no lo echaron. Quevedo hace un par de partidos no lo echaron contra Cienciano. Le pasa a Barcos una expulsión absurda, que además, compromete el resultado porque el partido estaba como estaba y faltaba todo un tramo de partido. Si le pasa a Barcos, hay que ser ciego para no saber que hay un tema de la puerta para adentro en Alianza Lima que no sé definir, pero de que hay un problema, hay un problema'', sentenció.