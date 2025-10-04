HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Por la fecha 13 del Clausura, Alianza Lima visita a Alianza Universidad en Huánuco con el objetivo de conseguir otros tres puntos vitales para seguir en la lucha. Conoce AQUÍ el horario, canales de TV, alineaciones y pronósticos.

Alianza Universidad busca romper ante Alianza Lima una racha negativa de 4 derrotas consecutivas. Foto: composición LR
Alianza Universidad busca romper ante Alianza Lima una racha negativa de 4 derrotas consecutivas. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO por el Torneo Clausura 2025? El encuentro se disputará este domingo 5 de octubre desde las 12.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Municipal "Heraclio Tapia León", en Huánuco, y será transmitido por la señal de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Alianza Lima viene de derrotar a Atlético Grau en Matute, mientras que Alianza Universidad llega tras perder 5-1 ante Sport Huancayo. Los de Roberto Mosquera buscan volver a la victoria después de registrar cuatro derrotas al hilo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Universidad?

El partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético por otra jornada del Torneo Clausura 2025 está pactado para las 6:00 p.m. (hora de Perú).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Universidad?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima vs Alianza Universidad estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Alineaciones posibles Alianza Lima vs Alianza Universidad

Carlos Zambrano y Renzo Garcés volverían al equipo de Néstor Gorosito.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.
  • Alianza Universidad: Pedro Ynamine, Rick Campodonico, Otavio Gut, Paolo Fuentes, Edwin Gómez, Gerson Iraola, Carlos Ascues, Campodónico , Marcos Lliuya, Jeremy Canela y Yorleys Mena.

Alianza Lima vs Alianza Universidad: convocados del cuadro íntimo

Esta es la nómina de jugadores convocados por 'Pipo' Gorosito para el duelo en Huánuco.

Lista de convocados de Alianza Lima. Foto: Club Alianza Lima

Lista de convocados de Alianza Lima. Foto: Club Alianza Lima

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Alianza Universidad vía L1 MAX?

Para ver el choque entre Alianza Lima vs Alianza Atlético por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales:

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs Alianza Universidad por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.

