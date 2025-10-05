HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad
Fútbol Peruano

VAR anula golazo de Hernán Barcos por polémico offside de Alianza Lima: íntimos pierden 1-0 ante Alianza Universidad por el Clausura

El 'Pirata' definió de gran forma tras asistencia de Peña y puso el empate parcial. Sin embargo, el VAR determinó que había posición adelantada.

Alianza Lima y Alianza Universidad juegan en Huánuco. Foto: captura de L1 MAX
Alianza Lima y Alianza Universidad juegan en Huánuco. Foto: captura de L1 MAX

El árbitro anuló el empate parcial de Alianza Lima por un milimétrico offside de Hernán Barcos. De acuerdo al árbitro, el hombro del delantero estaba en posición indebida. Íntimos siguen perdiendo en Huánuco.

