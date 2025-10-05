VAR anula golazo de Hernán Barcos por polémico offside de Alianza Lima: íntimos pierden 1-0 ante Alianza Universidad por el Clausura
El 'Pirata' definió de gran forma tras asistencia de Peña y puso el empate parcial. Sin embargo, el VAR determinó que había posición adelantada.
Alianza Lima y Alianza Universidad juegan en Huánuco. Foto: captura de L1 MAX
El árbitro anuló el empate parcial de Alianza Lima por un milimétrico offside de Hernán Barcos. De acuerdo al árbitro, el hombro del delantero estaba en posición indebida. Íntimos siguen perdiendo en Huánuco.