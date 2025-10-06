HOYSuscripcion LR Focus

Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, revela el emotivo mensaje que recibió de Luis Ramos tras ser llamado a la selección peruana

Con una trayectoria que inició en la Copa Perú, Pedro Díaz ha pasado por varios clubes antes de asentarse como titular en Cusco FC, reflejando esfuerzo y dedicación en su carrera.

Luis Ramos felicitó a su excompañero en Cusco FC, Pedro Díaz, por su reciente convocatoria a la selección peruana.
Luis Ramos felicitó a su excompañero en Cusco FC, Pedro Díaz, por su reciente convocatoria a la selección peruana. | Foto: composición LR/Cusco FC/IG - Luis Ramos

El arquero de Cusco FC, Pedro Díaz, atraviesa un gran momento gracias a su notable rendimiento en lo que va del año en la Liga 1 con el cuadro imperial. Su convocatoria a la selección peruana en la fecha FIFA del mes de octubre refleja el esfuerzo y la perseverancia del guardameta, quien es uno de los rostros más nuevos de la 'blanquirroja' en un intento de renovación liderado por Manuel Barreto.

Al ser incluido en la lista de convocados de la 'bicolor', junto a los arqueros Diego Romero y Diego Enríquez, el oriundo de Chicama, Trujillo, no ocultó su alegría por el llamado de Manuel Barreto y mencionó a un excompañero, Luis Ramos, quien no dudó en felicitarlo por este logro.

Pedro Díaz reconoció que aún no ha hablado con Manuel Barreto, pero confía en su capacidad como DT: "Tengo buenas referencias de él"

La llamada de Luis Ramos a Pedro Díaz para felicitarlo por su convocatoria a la selección peruana

Al enterarse de la noticia, el actual delantero del América de Cali expresó su emoción y dedicó palabras de elogio a quien fue su compañero tanto en el club cusqueño como en las divisiones menores.

“Lo conozco desde menores. Jugábamos siempre en contra en Trujillo y, posteriormente, estuvimos juntos en Mannucci. Hicimos una bonita amistad. Me llamó para felicitarme, estaba contento por mi llamado y me dijo que nos veríamos en la selección”, expresó Pedro Díaz en una entrevista al periodista Wilmer Robles, en su plataforma digital.

Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

Ambos futbolistas no solamente reflejan su gran amistad, sino también el camino compartido que los llevó a consolidarse como profesionales: Luis Ramos y Pedro Díaz forjaron una relación que trasciende el campo de juego.

El largo camino que atravesó Pedro Díaz en su carrera profesional

Desde muy joven, Pedro Díaz inició su carrera profesional en la Copa Perú, específicamente en el Racing Club de Huamachuco. Luego, en su camino por adquirir experiencia y desarrollarse como futbolista, pasó por clubes como Mannucci y ADT de Tarma, hasta llegar a Cusco FC, donde se consolidó como titular.

