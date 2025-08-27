HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Deportes

Luis Ramos y su discreto promedio goleador: así llega el '9' titular que reemplazará a Paolo Guerrero en Eliminatorias

Luis Ramos, a sus 25 años, es la primera opción del equipo nacional y la gran esperanza en el ataque nacional pese a los discretos números que registra en América de Cali.

Luis Ramos reemplazará a Paolo Guerrero ante Uruguay y Paraguay. Foto: Lr/FPF
Luis Ramos reemplazará a Paolo Guerrero ante Uruguay y Paraguay. Foto: Lr/FPF

La selección peruana de fútbol realizó una jornada más de entrenamiento, en la FPF, previo a la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. Yoshimar Yotún declaró en conferencia de prensa que espera ver caras nuevas en el cierre de las Clasificatorias Sudamericanas. Justamente, la ausencia de Paolo Guerrero traslada los reflectores al delantero Luis Ramos. El '9' de América de Cali genera expectativa, aunque todavía no despega.

Ramos empezó bien en América de Cali, aunque se esperan más goles y su pronta consolidación para tomar la posta que dejará Paolo Guerrero. El joven delantero de 25 años es la gran esperanza en el ataque nacional y en la próxima fecha de Eliminatorias buscará su primera anotación con Perú.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún lanza rotundo mensaje en su regreso a la selección peruana: "Es importante que aparezcan nuevas caras"

lr.pe

¿Cuál es el discreto promedio goleador de Luis Ramos?

La ausencia de Paolo Guerrero y los pocos minutos que tiene Lapadula en la Serie B, con el Spezia, lo dejan sin posibilidades en el once titular de Ibáñez. De este modo, Luis Ramos es la primera opción en la escuadra nacional. Ramos estuvo en 19 partidos durante el Torneo Apertura de la Liga Colombiana y firmó 4 goles.

En el Torneo de Finalización disputó 5 de las 9 fechas programadas y anotó 3 goles. Asimismo, en la Copa Sudamericana jugó 11 partidos y registró 2 anotaciones. De este modo, lleva en total 9 goles y 2 asistencias en 35 partidos. Una cifra baja para los duelos disputados.

PUEDES VER: Pumas y el contundente motivo por el que dejaría ir a Piero Quispe del club: "Va por buen camino su salida"

lr.pe

Rebagliati sobre Perú previo a última fecha doble: "La realidad es que estamos eliminados"

"A mí me toca transmitir los partidos y no puedo empezar diciendo que estamos eliminados", dijo el comentarista, lo que muestra la ilusión que puede existir hasta el final. Sin embargo, luego se sinceró y señaló que la realidad es distinta. Rebagliati explicó que Perú tenía que haber ganado dos partidos o uno en la jornada pasada para llegar con más opciones.

Notas relacionadas
Michael Succar revela la razón por la que Martín Távara no fue convocado por la selección peruana: ''Perdía muchos balones''

Michael Succar revela la razón por la que Martín Távara no fue convocado por la selección peruana: ''Perdía muchos balones''

LEER MÁS
Yoshimar Yotún lanza rotundo mensaje en su regreso a la selección peruana: "Es importante que aparezcan nuevas caras"

Yoshimar Yotún lanza rotundo mensaje en su regreso a la selección peruana: "Es importante que aparezcan nuevas caras"

LEER MÁS
Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”

‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”

LEER MÁS
Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

LEER MÁS
Edison Flores y su desgarrador testimonio tras recibir duras críticas de hinchas de Universitario: "Hace buen tiempo perdí confianza"

Edison Flores y su desgarrador testimonio tras recibir duras críticas de hinchas de Universitario: "Hace buen tiempo perdí confianza"

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

LEER MÁS
¿A qué hora es el sorteo de la Champions League? Clasificados y formato de la edición 2025-26

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League? Clasificados y formato de la edición 2025-26

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Deportes

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota