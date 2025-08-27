La selección peruana de fútbol realizó una jornada más de entrenamiento, en la FPF, previo a la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. Yoshimar Yotún declaró en conferencia de prensa que espera ver caras nuevas en el cierre de las Clasificatorias Sudamericanas. Justamente, la ausencia de Paolo Guerrero traslada los reflectores al delantero Luis Ramos. El '9' de América de Cali genera expectativa, aunque todavía no despega.

Ramos empezó bien en América de Cali, aunque se esperan más goles y su pronta consolidación para tomar la posta que dejará Paolo Guerrero. El joven delantero de 25 años es la gran esperanza en el ataque nacional y en la próxima fecha de Eliminatorias buscará su primera anotación con Perú.

¿Cuál es el discreto promedio goleador de Luis Ramos?

La ausencia de Paolo Guerrero y los pocos minutos que tiene Lapadula en la Serie B, con el Spezia, lo dejan sin posibilidades en el once titular de Ibáñez. De este modo, Luis Ramos es la primera opción en la escuadra nacional. Ramos estuvo en 19 partidos durante el Torneo Apertura de la Liga Colombiana y firmó 4 goles.

En el Torneo de Finalización disputó 5 de las 9 fechas programadas y anotó 3 goles. Asimismo, en la Copa Sudamericana jugó 11 partidos y registró 2 anotaciones. De este modo, lleva en total 9 goles y 2 asistencias en 35 partidos. Una cifra baja para los duelos disputados.

"A mí me toca transmitir los partidos y no puedo empezar diciendo que estamos eliminados", dijo el comentarista, lo que muestra la ilusión que puede existir hasta el final. Sin embargo, luego se sinceró y señaló que la realidad es distinta. Rebagliati explicó que Perú tenía que haber ganado dos partidos o uno en la jornada pasada para llegar con más opciones.