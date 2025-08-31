Aunque el técnico Óscar Ibáñez sorprendió al hacer varios cambios en su más reciente convocatoria para la selección peruana, mantuvo inamovible su base de tres porteros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Enríquez. Para muchos hinchas, el DT pudo haberle dado la oportunidad también a Pedro Díaz, golero que viene destacando en la Liga 1 con Cusco FC esta temporada.

Consultado al respecto, el exarquero Gustavo Roverano consideró que Díaz es el guardameta nacional que mejor actualidad tiene, solo por detrás de Gallese. Sin embargo, también justificó el llamado de Cáceda, uno de los más experimentados de la Bicolor.

¿Qué dijo Gustavo Roverano sobre Pedro Díaz?

"Gallese está en un altar, lejos de todo el mundo y después vienen todos los demás. Si hablamos de actualidad creo que Pedro Díaz está un escalón por encima, pero en esta instancia hay que respetar la trayectoria y experiencia", declaró Roverano en diálogo con Ovación.

Sobre el futbolista de Melgar, la 'Máscara' indicó que, aunque puede no encontrarse en su mejor nivel, algo que le juega a favor es la "historia" con la que cuenta. "Cáceda, más allá que no es el mejor de sus años, en estos partidos sí entra a pesar la historia y el bagaje que tiene", agregó.

Números de Pedro Díaz

En esta Liga 1 2025, el portero de 27 años ha mostrado una mejora progresiva con Cusco FC. Mientras que en el Apertura disputó 14 partidos, en los cuales recibió 14 goles y dejó su arco en cero 5 veces, en lo que va del Clausura lleva 5 apariciones, con apenas un gol recibido y cuatro juegos sin ser batido.