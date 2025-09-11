Luis Ramos sigue siendo cuestionado por los hinchas de la selección peruana de fútbol, tras su bajo rendimiento ante Uruguay y Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El '9' de América de Cali tuvo la oportunidad de jugar 2 partidos completos, pero no metió goles y tampoco convenció. Por este motivo, recibió fuertes criticas y duras comparaciones con el histórico Paolo Guerrero.

La falta de goles en Perú es un grave problema para las próximas Eliminatorias, ya que Lapadula y 'PG9' se encuentran en la parte final de sus carreras. Además, Valera suele lesionarse y el más indicado para el puesto es Luis Ramos. No obstante, la presión por anotar le puede pasar factura.

¿Qué dijo Luis Ramos sobre las comparaciones con Paolo Guerrero?

El joven delantero peruano contestó a los hinchas que cuestionan su nivel. "Hay críticas. Cuando te va bien, hablan bien de ti. Pero comparaciones creo que no deberían hacerse. Yo respeto a Paolo Guerrero por todo lo que ha dado por el país, pero cada jugador hace su historia", reveló el goleador de América de Cali.

Asimismo, habló sobre el presente de la selección peruana de fútbol. "Vamos asimilando el momento, a todo esto le saco siempre lo positivo. Estoy orgulloso de todos los jugadores que dimos la cara, los más grandes, los más jóvenes, orgulloso también del comando técnico. Sé que Óscar no seguirá con nosotros, pero rescato lo más positivo del grupo", sentenció el futbolista de 25 años.

¿Qué dijo Mauro Cantoro sobre Alex Valera y Luis Ramos?

Mauro Cantoro sepultó a Luis Ramos en la selección peruana. "Valera tiene que volver a la selección peruana. Hay que darle la '9', cuidarlo y adorarlo. Considero que Ramos tiene un recorrido en el fútbol, pero no le alcanza para competir en este nivel. Tienes que tener por lo menos presencia física en la cancha. Valera es más que Ramos y no tienes que tener maña, sino presencia", comparó el referente 'crema'.