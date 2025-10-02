Luis Ramos anotó espectacular golazo con América de Cali ante Junior por Copa Colombia: hizo un 'caño' al defensor y rompió el arco
El '9' de la selección peruana de fútbol desató locura al anotar tremendo golazo ante Junior por los cuartos de final de la Copa Colombia 2025.
- ¿A qué hora juegan River Plate vs Racing Club EN VIVO HOY por la Copa Argentina 2025?
- Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"
Luis Ramos anotó un golazo con América de Cali ante Junior de Barranquilla por los cuartos de final de la Copa Colombia 2025. El joven delantero, recientemente convocado para la selección peruana de fútbol sorprendió a la prensa 'cafetera' y a los hinchas con un espectacular golazo. El '9' detectó que venía el defensa y lo eludió con una huacha y al ver al arquero descolado, amagó y rompió el arco.
América de Cali continuó con su buen desempeño y, gracias a un manejo efectivo del juego, amplió la ventaja en el marcador. Luis Ramos se destacó al anotar un gol espectacular, considerado el mejor de la noche en el marco de la Copa Colombia. De este modo, el '9' peruano fue clave en el triunfo 2-1 ante Junior.
PUEDES VER: Reimond Manco se rinde a Universitario tras su importante victoria ante Alianza Atlético: "Es el mejor equipo de la Liga 1"
¿Cómo fue el gol de Luis Ramos con América de Cali?
Luis Ramos ejecutó una ‘huacha’ al colombiano Jermein Peña, ya que intentaba quitarle el balón, dejándolo atrás y creando espacio para su remate. Sin dudar, el jugador disparó con fuerza desde fuera del área, logrando que el balón se incrustara en el ángulo superior de la portería rival y dejando a Jefferson Martínez sin posibilidades de reacción. Esta impresionante anotación no solo evidenció su destreza técnica, sino también su carácter y valentía al asumir la responsabilidad en los momentos cruciales del encuentro.
PUEDES VER: Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II
Lista de convocados de Perú con Luis Ramos como '9'
Estos son los nombres que llamó Manuel Barreto para tenerlos en consideración en su debut con la Bicolor.
- Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).
- Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .
- Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).
- Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).