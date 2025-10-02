Luis Ramos anotó un golazo con América de Cali ante Junior de Barranquilla por los cuartos de final de la Copa Colombia 2025. El joven delantero, recientemente convocado para la selección peruana de fútbol sorprendió a la prensa 'cafetera' y a los hinchas con un espectacular golazo. El '9' detectó que venía el defensa y lo eludió con una huacha y al ver al arquero descolado, amagó y rompió el arco.

América de Cali continuó con su buen desempeño y, gracias a un manejo efectivo del juego, amplió la ventaja en el marcador. Luis Ramos se destacó al anotar un gol espectacular, considerado el mejor de la noche en el marco de la Copa Colombia. De este modo, el '9' peruano fue clave en el triunfo 2-1 ante Junior.

¿Cómo fue el gol de Luis Ramos con América de Cali?

Luis Ramos ejecutó una ‘huacha’ al colombiano Jermein Peña, ya que intentaba quitarle el balón, dejándolo atrás y creando espacio para su remate. Sin dudar, el jugador disparó con fuerza desde fuera del área, logrando que el balón se incrustara en el ángulo superior de la portería rival y dejando a Jefferson Martínez sin posibilidades de reacción. Esta impresionante anotación no solo evidenció su destreza técnica, sino también su carácter y valentía al asumir la responsabilidad en los momentos cruciales del encuentro.

Lista de convocados de Perú con Luis Ramos como '9'

Estos son los nombres que llamó Manuel Barreto para tenerlos en consideración en su debut con la Bicolor.