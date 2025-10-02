HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Luis Ramos anotó espectacular golazo con América de Cali ante Junior por Copa Colombia: hizo un 'caño' al defensor y rompió el arco

El '9' de la selección peruana de fútbol desató locura al anotar tremendo golazo ante Junior por los cuartos de final de la Copa Colombia 2025.

Golazo de Luis Ramos con América de Cali. Foto: Lr/ESPN
Golazo de Luis Ramos con América de Cali. Foto: Lr/ESPN

Luis Ramos anotó un golazo con América de Cali ante Junior de Barranquilla por los cuartos de final de la Copa Colombia 2025. El joven delantero, recientemente convocado para la selección peruana de fútbol sorprendió a la prensa 'cafetera' y a los hinchas con un espectacular golazo. El '9' detectó que venía el defensa y lo eludió con una huacha y al ver al arquero descolado, amagó y rompió el arco.

América de Cali continuó con su buen desempeño y, gracias a un manejo efectivo del juego, amplió la ventaja en el marcador. Luis Ramos se destacó al anotar un gol espectacular, considerado el mejor de la noche en el marco de la Copa Colombia. De este modo, el '9' peruano fue clave en el triunfo 2-1 ante Junior.

PUEDES VER: Reimond Manco se rinde a Universitario tras su importante victoria ante Alianza Atlético: "Es el mejor equipo de la Liga 1"

lr.pe

¿Cómo fue el gol de Luis Ramos con América de Cali?

Luis Ramos ejecutó una ‘huacha’ al colombiano Jermein Peña, ya que intentaba quitarle el balón, dejándolo atrás y creando espacio para su remate. Sin dudar, el jugador disparó con fuerza desde fuera del área, logrando que el balón se incrustara en el ángulo superior de la portería rival y dejando a Jefferson Martínez sin posibilidades de reacción. Esta impresionante anotación no solo evidenció su destreza técnica, sino también su carácter y valentía al asumir la responsabilidad en los momentos cruciales del encuentro.

PUEDES VER: Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

lr.pe

Lista de convocados de Perú con Luis Ramos como '9'

Estos son los nombres que llamó Manuel Barreto para tenerlos en consideración en su debut con la Bicolor.

  • Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).
  • Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .
  • Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).
  • Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).
Notas relacionadas
Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

LEER MÁS
Ricardo Gareca contundente sobre polémica entre Renato Tapia y la FPF tras publicación: "¿El jugador tiene que agachar la cabeza?"

Ricardo Gareca contundente sobre polémica entre Renato Tapia y la FPF tras publicación: "¿El jugador tiene que agachar la cabeza?"

LEER MÁS
Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

LEER MÁS
Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS
Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca y su firme comentario sobre la selección peruana: "Necesitan tener más jugadores en el extranjero, no en el torneo local"

Ricardo Gareca y su firme comentario sobre la selección peruana: "Necesitan tener más jugadores en el extranjero, no en el torneo local"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Deportes

Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

Mr. Peet apunta sobre el VAR tras polémico pisotón de Inga en triunfo de Universitario: "Se maneja con criterios distintos"

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY y en qué canal ver por la Copa Libertadores Femenina 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025