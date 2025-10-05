HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
Deportes

Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

La selección peruana de fútbol se alista para un amistoso internacional frente a Chile, tras una campaña decepcionante en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Diego Rebagliati habló la lista de convocados de Manuel Barreto como director técnico interino de la selección peruana.
Diego Rebagliati habló la lista de convocados de Manuel Barreto como director técnico interino de la selección peruana. | Foto: composición LR/Líbero/ATV

La selección peruana de fútbol ya se prepara para el partido amistoso ante Chile, válido por la fecha FIFA de octubre. La 'bicolor' afrontará una nueva etapa tras la decepcionante campaña en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en la que terminó en la novena posición y quedó eliminada de toda posibilidad de clasificar a la próxima cita mundialista. En ese contexto, Diego Rebagliati se pronunció sobre la reciente convocatoria del flamante director técnico interino de la 'blanquirroja', Manuel Barreto, y comentó las dos ausencias más llamativas en el duelo frente al país sureño.

La conversación de Manuel Barreto con dos jugadores importantes de la selección peruana

En su programa de YouTube, 'Los Reba', el periodista deportivo indicó que esta etapa que afronta la selección peruana es similar al proceso que vivió el equipo nacional con Pablo Bengoechea en 2014, cuando el conjunto, dirigido en ese entonces por el técnico uruguayo, disputó partidos amistosos con el objetivo de dar oportunidades a nuevas figuras.

PUEDES VER: Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

lr.pe

''Es un punto de partida. Para mí, el mejor ejemplo es lo que hizo Bengoechea en 2014 cuando hizo debutar a Gallese, lo puso a Trauco, a Ascues que le funcionó porque metió cinco goles en su proceso jugando de enganche'', dijo, dejando entrever que este podría marcar el inicio de un nuevo ciclo para la 'blanquirroja' con rostros nuevos.

Por otro lado, el comunicador reveló que Manuel Barreto conversó con dos jugadores importantes para que no estén en la presente lista de convocados.

PUEDES VER: Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

lr.pe

“¿Ausencias? Con Gallese y Sonne fue acordado. Sobre Renato Tapia hay mucha molestia en la Videna”. Estas declaraciones dejaron en claro que tanto el arquero del Orlando City como el lateral derecho del Burnley dialogaron con el comando técnico de Manuel Barreto y llegaron a un acuerdo para no formar parte de la convocatoria en la fecha FIFA de octubre.

La decisión detrás de la ausencia de Pedro Gallese y Oliver Sonne

La razón principal por la que Pedro Gallese y Oliver Sonne no fueron convocados se debe a que ambos tienen compromisos importantes con sus respectivos clubes. En el caso del 'Vikingo', su prioridad es ganarse un lugar en el Burnley y sumar continuidad en el equipo inglés. Por esa razón, el comando técnico optó por no incluirlo en esta fecha FIFA, con el objetivo de que pueda afianzarse en su club y llegar en mejores condiciones a futuras convocatorias.

Otro jugador clave que no forma parte de la convocatoria es Renato Tapia, quien publicó un polémico mensaje en su cuenta personal de X (antes Twitter), en el que expresó su descontento por la designación de Manuel Barreto como director técnico interino. Esta acción generó incomodidad dentro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y todo indica que su ausencia en esta fecha FIFA estaría relacionada con ese episodio.

