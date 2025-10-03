Salió la lista de convocados de Manuel Barreto para el amistoso contra Chile. Una lista que ha dejado a más de uno sorprendido debido a varios nombres nuevos que se suman a la selección, como Pedro Díaz, actual portero de Cusco FC, quien a lo largo del Torneo Clausura ha demostrado un gran nivel, siendo pieza fundamental para su equipo.

En una reciente entrevista para 'L1 Max', Díaz confesó sentirse muy feliz y aseguró que aún no ha llegado a su "techo", por lo que continuará trabajando aún más fuerte para cumplir sus objetivos. En sus palabras, señaló su deseo por consolidarse en la Bicolor y que espera obtener más llamados para la selección.

¿Qué dijo Pedro Díaz tras ser convocado a la selección peruana?

"Un poco de sorpresa, dentro de mí sabía que podía estar en la lista de convocados y se hizo realidad. Estoy muy feliz por la convocatoria, eso significa que todo el trabajo que vengo haciendo desde que tengo carrera profesional está dando frutos y este no es el techo", fueron las palabras Díaz.

"Quiero más, quiero consolidarme, tener más llamados a la Selección y tengo que seguir trabajando en el club. A nivel colectivo en el club nos está yendo bien y eso beneficia para algún llamado", complementó el portero.

"Todavía no he conversado con el profesor Barreto, espero hacerlo en estos días, pero tengo muy buenas referencias de él. Hay algunos amigos que han trabajado bajo sus órdenes. Estoy seguro que nos va a ir bien en este amistoso y que pueda plasmar su idea de juego", finalizó el jugador de Cusco FC.

¿Cómo le ha ido a Pedro Díaz en Cusco FC?

En lo que va de la temporada, Pedro Díaz ha disputado 24 partidos oficiales, sumando 2160 minutos en cancha. En la Liga 1 Apertura jugó 14 encuentros, en los que recibió 14 goles y mantuvo su arco en cero en 5 oportunidades. Durante la Liga 1 Clausura ha participado en 10 partidos, con 8 goles encajados y 6 porterías imbatidas en 900 minutos. En total, acumula 22 goles en contra y 11 vallas invictas.

¿Cuál es el valor de Pedro Díaz?

El jugador nacido en Chicama actualmente tiene un valor de 450 mil euros, según el portal especializado Tranfermarkt.

¿Cuándo es el Perú vs Chile?

El partido amistoso entre Perú y Chile marcará el debut oficial de Manuel Barreto como director técnico de la selección. Esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico' se disputará el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.