Manuel Barreto responde fuerte a Óscar Ibáñez por decir que encontró otra lista de convocados: "No necesito justificar mi reputación"

Manuel Barreto rompió su silenció y habló fuerte sobre las polémicas declaraciones que dijo Óscar Ibáñez. El exfutbolista reveló, hace unos meses, que encontró una lista de convocados para la selección peruana de fútbol en la oficina de Barreto, quien era jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. Por este motivo, Barreto contestó en conferencia de prensa: "No necesito justificar mi reputación"

Este lunes 6 de octubre, Manuel Barreto brindó una conferencia de prensa desde la Videna junto a Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF. Una de las preguntas que le hicieron al técnico temporal de la selección peruana fue sobre la revelación de Óscar Ibáñez y la famosa lista de convocados que encontró supuestamente de Barreto, aunque no era técnico de Perú. El exentrenador de Sporting Cristal contestó con claridad.