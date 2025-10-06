HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Deportes

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

La selección peruana disutará un amistoso contra Chile en Santiago en un partido que marcará el debut de Manuel Barreto como técnico interino de la Bicolor. Conoce AQUÍ todos los detalles.

Perú tendrá dos amistosos con Chile en esta recta final del año. Foto: composición LR/Luis Ramos/AFP
Perú tendrá dos amistosos con Chile en esta recta final del año. Foto: composición LR/Luis Ramos/AFP

Un nuevo Clásico del Pacífico a la vista. La selección peruana se alista para jugar un partido amistoso contra Chile este viernes 10 de octubre como parte de la fecha FIFA de este mes. La Bicolor estará comandada por Manuel Barreto, quien fue designado por la FPF como estratega interino para lo que queda del año en reemplazo de Óscar Ibáñez. El también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación anunció una lista renovada de convocados, un aviso de lo que se avecina en la Bicolor en el marco del recambio generacional.

La Bicolor llega a este partido tras perder ante Paraguay en el estadio Nacional por la última fecha de las Eliminatorias 2026, jornada en la que ya no tenía chances de clasificar al Mundial. La selección chilena, por su parte, viene de empatar con Uruguay en el cierre del proceso clasificatorio. Para el amistoso con Perú, la Roja tendrá como técnico interino a Sebastián Miranda en lugar de Nicolás Córdova, quien asumió por Ricardo Gareca pero se encuentra dirigiendo a la sub 20 en el Mundial de esa categoría.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile?

El amistoso entre Perú vs Chile por fecha FIFA está programado para jugarse este viernes 10 de octubre a partir de las 6.00 p. m. (hora local) y 8.00 p. m. (hora chilena).

¿Dónde ver Perú vs Chile?

En territorio nacional, el encuentro entre Perú vs Chile será transmitido por la señal de Movistar Deportes (canal 3 o 703). Además, podrás seguir el partido a través de la plataforma streaming de Movistar TV App o DGO.

¿Dónde jugarán Perú vs Chile?

El escenario para esta nueva edición de Clásico del Pacífico será el estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en Santiago. El recinto tiene capacidad para albergar a cerca de 12.000 espectadores.

Lista de convocados de Manuel Barreto para el Perú vs Chile

Tras la baja de Kevin Quevedo, quien quedó fuera de la convocatoria a pedido del jugador por problemas personales, ahora la nómina está conformada por 24 futbolistas.

  • Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).
  • Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .
  • Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).
  • Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Álex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC) y Bryan Reyna (Belgrano).
Notas relacionadas
Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, revela el emotivo mensaje que recibió de Luis Ramos tras ser llamado a la selección peruana

Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, revela el emotivo mensaje que recibió de Luis Ramos tras ser llamado a la selección peruana

LEER MÁS
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Iván Rakitić revela curioso apodo de Carlos Zambrano y recuerda su etapa en Alemania: "Era pelota o pierna"

Iván Rakitić revela curioso apodo de Carlos Zambrano y recuerda su etapa en Alemania: "Era pelota o pierna"

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano"

Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano"

LEER MÁS
Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025

Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025

LEER MÁS
Álvaro Barco exige a la FPF que no arriesgue a Álex Valera para el Perú vs Chile: "Quisiéramos que vuelva en mejores condiciones"

Álvaro Barco exige a la FPF que no arriesgue a Álex Valera para el Perú vs Chile: "Quisiéramos que vuelva en mejores condiciones"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Deportes

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025