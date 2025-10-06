Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Un nuevo Clásico del Pacífico a la vista. La selección peruana se alista para jugar un partido amistoso contra Chile este viernes 10 de octubre como parte de la fecha FIFA de este mes. La Bicolor estará comandada por Manuel Barreto, quien fue designado por la FPF como estratega interino para lo que queda del año en reemplazo de Óscar Ibáñez. El también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación anunció una lista renovada de convocados, un aviso de lo que se avecina en la Bicolor en el marco del recambio generacional.

La Bicolor llega a este partido tras perder ante Paraguay en el estadio Nacional por la última fecha de las Eliminatorias 2026, jornada en la que ya no tenía chances de clasificar al Mundial. La selección chilena, por su parte, viene de empatar con Uruguay en el cierre del proceso clasificatorio. Para el amistoso con Perú, la Roja tendrá como técnico interino a Sebastián Miranda en lugar de Nicolás Córdova, quien asumió por Ricardo Gareca pero se encuentra dirigiendo a la sub 20 en el Mundial de esa categoría.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile?

El amistoso entre Perú vs Chile por fecha FIFA está programado para jugarse este viernes 10 de octubre a partir de las 6.00 p. m. (hora local) y 8.00 p. m. (hora chilena).

¿Dónde ver Perú vs Chile?

En territorio nacional, el encuentro entre Perú vs Chile será transmitido por la señal de Movistar Deportes (canal 3 o 703). Además, podrás seguir el partido a través de la plataforma streaming de Movistar TV App o DGO.

¿Dónde jugarán Perú vs Chile?

El escenario para esta nueva edición de Clásico del Pacífico será el estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en Santiago. El recinto tiene capacidad para albergar a cerca de 12.000 espectadores.

Lista de convocados de Manuel Barreto para el Perú vs Chile

Tras la baja de Kevin Quevedo, quien quedó fuera de la convocatoria a pedido del jugador por problemas personales, ahora la nómina está conformada por 24 futbolistas.