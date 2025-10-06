Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA
La selección peruana disutará un amistoso contra Chile en Santiago en un partido que marcará el debut de Manuel Barreto como técnico interino de la Bicolor. Conoce AQUÍ todos los detalles.
Un nuevo Clásico del Pacífico a la vista. La selección peruana se alista para jugar un partido amistoso contra Chile este viernes 10 de octubre como parte de la fecha FIFA de este mes. La Bicolor estará comandada por Manuel Barreto, quien fue designado por la FPF como estratega interino para lo que queda del año en reemplazo de Óscar Ibáñez. El también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación anunció una lista renovada de convocados, un aviso de lo que se avecina en la Bicolor en el marco del recambio generacional.
La Bicolor llega a este partido tras perder ante Paraguay en el estadio Nacional por la última fecha de las Eliminatorias 2026, jornada en la que ya no tenía chances de clasificar al Mundial. La selección chilena, por su parte, viene de empatar con Uruguay en el cierre del proceso clasificatorio. Para el amistoso con Perú, la Roja tendrá como técnico interino a Sebastián Miranda en lugar de Nicolás Córdova, quien asumió por Ricardo Gareca pero se encuentra dirigiendo a la sub 20 en el Mundial de esa categoría.
¿A qué hora juegan Perú vs Chile?
El amistoso entre Perú vs Chile por fecha FIFA está programado para jugarse este viernes 10 de octubre a partir de las 6.00 p. m. (hora local) y 8.00 p. m. (hora chilena).
¿Dónde ver Perú vs Chile?
En territorio nacional, el encuentro entre Perú vs Chile será transmitido por la señal de Movistar Deportes (canal 3 o 703). Además, podrás seguir el partido a través de la plataforma streaming de Movistar TV App o DGO.
¿Dónde jugarán Perú vs Chile?
El escenario para esta nueva edición de Clásico del Pacífico será el estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en Santiago. El recinto tiene capacidad para albergar a cerca de 12.000 espectadores.
Lista de convocados de Manuel Barreto para el Perú vs Chile
Tras la baja de Kevin Quevedo, quien quedó fuera de la convocatoria a pedido del jugador por problemas personales, ahora la nómina está conformada por 24 futbolistas.
- Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).
- Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .
- Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).
- Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Álex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC) y Bryan Reyna (Belgrano).