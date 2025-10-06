HOYSuscripcion LR Focus

Manuel Barreto dejó rotunda respuesta tras ser consultado por polémico tuit de Renato Tapia tras su nombramiento: "Es un grandísimo jugador"

En rueda de prensa, el DT interino de la selección peruana dejó zanjada la controversia que se generó luego de la publicación de Renato Tapia tras su designación en reemplazo de Óscar Ibáñez.

Manuel Barreto habló sobre Renato Tapia en la selección peruana. Foto: composición LR/FPF
Manuel Barreto habló sobre Renato Tapia en la selección peruana. Foto: composición LR/FPF

Este lunes 6 de octubre, Manuel Barreto brindó una conferencia de prensa desde la Videna junto a Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF. Una de las preguntas que le hicieron al técnico temporal de la selección peruana fue sobre la publicación de Renato Tapia en la red social X (antes Twitter) minutos después de que la Federación oficializara su llegada al banquillo. El tuit generó numerosas reacciones, ya que varios señalaron que estaba vinculada con el nombramiento del exdirigente de Universitario como DT de la selección nacional.

La popular 'Muñeca' evitó profundizar en el tema y optó por elogiar al volante nacional, de quien aseguró que se conoce lo que ha aportado a la selección y lo que puede aportar en un futuro.

"Hay dos cosas que son indispensables en el fútbol y que están ligadas: uno son los jugadores y otro son los hinchas. Tengo profundo respeto por ambos, Renato es un grandísimo jugador. Se sabe lo que puede dar y lo que puede darle a la selección. Eso ya lo conocemos, pero hay otros futbolistas que no tebemos certeza y en ese camino estamos", declaró.

