HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Deportes

Reimond Manco se cansa de la situación de Alex Valera en la selección peruana: "No lo llamen más"

"Ya aburre, en todas las convocatorias pasa algo", expresó el exfutbolista ante la posible ausencia del delantero de la selección. Además, señaló que Barreto debería citar otros delanteros.

Alex Valera no juega un partido oficial con la selección peruana desde noviembre del 2024. Foto: composición LR/FPF/Manco TV
Alex Valera no juega un partido oficial con la selección peruana desde noviembre del 2024. Foto: composición LR/FPF/Manco TV

La situación de Alex Valera en la selección peruana genera diversas reacciones. A pesar de ser convocado por Manuel Barreto para el amistoso ante Chile de este viernes 10 de octubre, en las últimas horas se mencionó que el goleador de Universitario de Deportes quedaría fuera de la lista.

En medio de este panorama, el exfutbolista Reimond Manco cuestionó que el compromiso que tendría el delantero de 29 con la Bicolor, pues esta no es la primera vez que pasa una situación similar.

PUEDES VER: Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: 'Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano'

lr.pe

Reimond Manco 'explota' por situación de Valera en la selección peruana

En un primer momento, el popular 'Rei' reparó en la presencia de Alex Valera en la reciente victoria de Universitario contra Juan Pablo II, pese a que se encontraba lesionado.

"A Valera lo desconvocan de la selección, puede ser que esté lesionado, no es la primera vez. Estás lesionado; sin embargo, estás predispuesto a ingresar para el partido de tu club si las cosas no se dan y no para tu selección. ¿Crees que no llega para el partido ante Cristal? Recontra va a llegar", manifestó en el programa 'Manco TV'.

"A lo mejor no quiere estar en la selección, y es válido. Pero no lo llamen más. Di: 'Mi prioridad es mi equipo y no la selección'. Listo, no lo llamen más. El 150% de jugadores se muere por estar en la selección (...)", agregó.

Reimond Manco recordó que en varios pasajes elogió el desempeño del atacante de la 'U'; sin embargo, consideró que el tema de sus desconvocatorias a la selección peruana es algo repetitivo. Incluso, pidió que se considere a otros jugadores en su lugar.

"A veces yo le he defendido a Valera y he dicho que es uno de los mejores '9' de Perú en la actualidad. Lo de Valera ya aburre, en todas las convocatorias pasa algo con ese jugador. Si no es un problema personal, es una lesión. ¡Hasta cuándo! Convoquen a Víctor Guzmán que a lo mejor quiere estar o a Vidales que se cansa de hacer goles. Tampoco es que Valera es Haaland para esperarlo", concluyó.

PUEDES VER: Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: 'Nos deben hace 4 años'

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú vs Chile?

El amistoso entre Perú y Chile, que marcará el debut de Manuel Barreto, tendrá lugar el viernes 10 de octubre en Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago).

Notas relacionadas
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

LEER MÁS
Deportivo Cali vs Nacional EN VIVO HOY: transmisión online de la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali vs Nacional EN VIVO HOY: transmisión online de la Copa Libertadores Femenina

LEER MÁS
Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

LEER MÁS
Erick Osores y su firme postura sobre la falta de Anderson Santamaría a Cristian Tizón con Universitario: "Debió ser tarjeta roja"

Erick Osores y su firme postura sobre la falta de Anderson Santamaría a Cristian Tizón con Universitario: "Debió ser tarjeta roja"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Deportes

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025