Reimond Manco se cansa de la situación de Alex Valera en la selección peruana: "No lo llamen más"

La situación de Alex Valera en la selección peruana genera diversas reacciones. A pesar de ser convocado por Manuel Barreto para el amistoso ante Chile de este viernes 10 de octubre, en las últimas horas se mencionó que el goleador de Universitario de Deportes quedaría fuera de la lista.

En medio de este panorama, el exfutbolista Reimond Manco cuestionó que el compromiso que tendría el delantero de 29 con la Bicolor, pues esta no es la primera vez que pasa una situación similar.

Reimond Manco 'explota' por situación de Valera en la selección peruana

En un primer momento, el popular 'Rei' reparó en la presencia de Alex Valera en la reciente victoria de Universitario contra Juan Pablo II, pese a que se encontraba lesionado.

"A Valera lo desconvocan de la selección, puede ser que esté lesionado, no es la primera vez. Estás lesionado; sin embargo, estás predispuesto a ingresar para el partido de tu club si las cosas no se dan y no para tu selección. ¿Crees que no llega para el partido ante Cristal? Recontra va a llegar", manifestó en el programa 'Manco TV'.

"A lo mejor no quiere estar en la selección, y es válido. Pero no lo llamen más. Di: 'Mi prioridad es mi equipo y no la selección'. Listo, no lo llamen más. El 150% de jugadores se muere por estar en la selección (...)", agregó.

Reimond Manco recordó que en varios pasajes elogió el desempeño del atacante de la 'U'; sin embargo, consideró que el tema de sus desconvocatorias a la selección peruana es algo repetitivo. Incluso, pidió que se considere a otros jugadores en su lugar.

"A veces yo le he defendido a Valera y he dicho que es uno de los mejores '9' de Perú en la actualidad. Lo de Valera ya aburre, en todas las convocatorias pasa algo con ese jugador. Si no es un problema personal, es una lesión. ¡Hasta cuándo! Convoquen a Víctor Guzmán que a lo mejor quiere estar o a Vidales que se cansa de hacer goles. Tampoco es que Valera es Haaland para esperarlo", concluyó.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile?

El amistoso entre Perú y Chile, que marcará el debut de Manuel Barreto, tendrá lugar el viernes 10 de octubre en Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago).