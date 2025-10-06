La selección peruana está próxima a enfrenar a su similar de Chile en un amistoso en Santiago programado por la fecha FIFA de octubre. Pese a las expectativas generadas por el regreso de Álex Valera a la Bicolor, todo indica que el delantero de Universitario volverá a ser baja debido a que sufrió una pubalgia y entrará en un proceso de recuperación. Uno de los que se refirió al tema Valera y su vínculo accidentado con la selección fue Diego Penny.

El exportero de Sporting Cristal cuestionó las constantes ausencias de Valera cuando ha sido llamado para representar al equipo de todos y remarcó que el jugador se está "borrando" por sí mismo de la selección nacional. Penny aseguró que si para los amistosos de noviembre, 'Valegol' tampoco puede sumarse a la Bicolor por lo que sea que esté pasando, pondría en duda su credibilidad.

Diego Penny apuntó contra Álex Valera previo al Perú vs Chile

"Por un lado, puede que esté lesionado, pero por otro lado él se está borrando solito de la selección. Si en noviembre pasa algo raro otra vez, ¿le vuelves a creer? Es difícil porque son coincidencias que te hacen dudar. (...) Es es la consecuencia cuando nos va mal. Cuando todo era bonito ahí sí todos querían sumarse", dijo en el programa streaming 'Mano a Mano'.

El popular 'Flaco' criticó a los futbolistas que se niegan a venir a la selección peruana señalando que se está desvalorizando el esfuerzo que se hacía en antaño para ser convocado. "El gran problema es que hoy los jugadores que tienen un 'pero' y le dicen no a la selección están desmereciendo lo que significa llegar a la selección. Antes para convocarte tenías que comer tierra y ahora es muy fácil decir que no, pónganse serios", apuntó.

Álex Valera sería desconvocado para el Perú vs Chile

Según informó el periodista Enrique Vega, el delantero será desafectado para el siguiente amistoso de la Bicolor, pues se priorizará su recuperación y no se buscará arriesgar al atacante.