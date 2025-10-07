HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Zimmermann revela al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina

El periodista deportivo sorprendió con el nombre de nuevo candidato para la selección peruana. Pocos tenían en mente al técnico argentino campeón con los Millonarios.

Selección peruana tiene en la mira a nuevo entrenador. Foto: Lr/ESPN
Selección peruana tiene en la mira a nuevo entrenador. Foto: Lr/ESPN

El periodista Horacio Zimmermann sorprendió a todos los hinchas de la selección peruana de fútbol, tras deslizar al nuevo candidato que estaría en la mira de la FPF para tomar las riendas del equipo nacional. Las Eliminatorias 2026 fueron una pesadilla para el elenco bicolor, ya que terminaron en el penúltimo lugar y no anotaron goles en condición de visita. Sin duda, un rotundo fracaso e incluso 3 entrenadores estuvieron al mando y tampoco sumaron.

Las malas decisiones al momento de escoger al técnico, dado que no encajaban con el perfil del equipo y estilo de juego, complicaron el arranque de las Eliminatorias. El esquema táctico 1-3-5-2 no convenció y perdió su esencia en la cancha.

PUEDES VER: Reimond Manco resaltó el grave error que cometió Alianza Lima a diferencia de Universitario en Liga 1: "Le está pasando factura"

lr.pe

¿Quién es el nuevo candidato para entrenador en la selección peruana, según Zimmermann?

Horacio Zimmermann, en el programa 'Doble Punta', aseguró que es un entrenador extranjero. "Técnico argentino, no llega a 50 años, surgió de las divisiones menores de River Plate. Jugó en Alemania luego de un exitoso paso por Argentina y tuvo como compañero a Claudio Pizarro. Sí, Martín Demichelis", comentó el conductor del popular programa digital.

PUEDES VER: Manuel Barreto confirmó qué pasará con él luego de dirigir los 3 partidos amistosos con la selección peruana: "Me toca liderar"

lr.pe

¿Cómo le fue en el cargo de entrenador ?

El Bayern Múnich, en el 2019, fue noticia por asumir la dirección de la sub 19 del club. Tres años más tarde, se convirtió en el entrenador del Bayern Múnich II, cargo que ocupó hasta octubre, cuando River Plate lo contrató para liderar el equipo tras la salida de Marcelo Gallardo.

Con el conjunto ‘millonario’, Demichelis logró su primer título como entrenador profesional en 2023, al conquistar la Primera División. En esa misma temporada, sumó dos trofeos adicionales: el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina. Sin embargo, en 2024, no pudo replicar el éxito de la campaña anterior y, debido a problemas internos, decidió dejar el club, encontrando un nuevo destino en Monterrey, México.

PUEDES VER: Diego Rebagliati se rinde a Universitario tras goleada ante Juan Pablo II: "El tricampeonato parece inevitable"

lr.pe

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el nuevo entrenador de la selección peruana?

Ferrari reconoció que todavía no tiene al entrenador, pero si tiene una idea clara sobre el perfil. "No es tan fácil escoger un técnico, ya que consideramos que algunos son para clubes y otras para selecciones. Queremos volver a las raíces, al juego característico de Perú y al esquema táctico que mejor nos va como es el 1-4-3-3. Vamos al punto del estilo, queremos versatilidad y estrategia. El primer paso será escogerlo y posteriormente tendrá una entrevista para acceder a la otra fase", reveló Jena

Notas relacionadas
Jorge Fossati no olvida su etapa como entrenador de la selección peruana y no descarta volver a dirigir a la 'bicolor': ''Alguien se encargará de decir toda la verdad''

Jorge Fossati no olvida su etapa como entrenador de la selección peruana y no descarta volver a dirigir a la 'bicolor': ''Alguien se encargará de decir toda la verdad''

LEER MÁS
Manuel Barreto confirmó qué pasará con él luego de dirigir los 3 partidos amistosos con la selección peruana: "Me toca liderar"

Manuel Barreto confirmó qué pasará con él luego de dirigir los 3 partidos amistosos con la selección peruana: "Me toca liderar"

LEER MÁS
Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, revela el emotivo mensaje que recibió de Luis Ramos tras ser llamado a la selección peruana

Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, revela el emotivo mensaje que recibió de Luis Ramos tras ser llamado a la selección peruana

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS
Captan a Sergio Peña en discoteca de Tarapoto después de la dura derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad en Huánuco

Captan a Sergio Peña en discoteca de Tarapoto después de la dura derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad en Huánuco

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela la posible razón por la que Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana: “Por eso, Ferrari lo respaldó”

Eddie Fleischman revela la posible razón por la que Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana: “Por eso, Ferrari lo respaldó”

LEER MÁS
Revelan que Alianza Lima puso determinante condición a Néstor Gorosito para su renovación: "Es clave para la administración"

Revelan que Alianza Lima puso determinante condición a Néstor Gorosito para su renovación: "Es clave para la administración"

LEER MÁS
Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

LEER MÁS
Diego Rebagliati se rinde a Universitario tras goleada ante Juan Pablo II: "El tricampeonato parece inevitable"

Diego Rebagliati se rinde a Universitario tras goleada ante Juan Pablo II: "El tricampeonato parece inevitable"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exárbitro FIFA y su sólida postura sobre gol anulado a Hernán Barcos ante Alianza Universidad: "Con esas líneas no se puede precisar"

El papa León XIV defiende al cardenal Pietro Parolin, quien calificó de 'masacre' la guerra en Gaza

¿Dónde ver Cerro Porteño vs Sol de América HOY EN VIVO? Juegan en Itauguá por Copa Paraguay

Deportes

Exárbitro FIFA y su sólida postura sobre gol anulado a Hernán Barcos ante Alianza Universidad: "Con esas líneas no se puede precisar"

¿Dónde ver Cerro Porteño vs Sol de América HOY EN VIVO? Juegan en Itauguá por Copa Paraguay

José Chávarri arremete contra el VAR tras gol anulado a Eryc Castillo: “Parece hecho por un niño”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 soles a docentes cesantes y jubilados

Gremios del transporte al Congreso: "El Perú es uno de los países con mayor cantidad de leyes y el más corrupto"

Rosa María Palacios: “El Congreso debe dar normas que permitan persecución del delito, no que favorezcan al delincuente”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025