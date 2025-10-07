Zimmermann revela al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina

El periodista Horacio Zimmermann sorprendió a todos los hinchas de la selección peruana de fútbol, tras deslizar al nuevo candidato que estaría en la mira de la FPF para tomar las riendas del equipo nacional. Las Eliminatorias 2026 fueron una pesadilla para el elenco bicolor, ya que terminaron en el penúltimo lugar y no anotaron goles en condición de visita. Sin duda, un rotundo fracaso e incluso 3 entrenadores estuvieron al mando y tampoco sumaron.

Las malas decisiones al momento de escoger al técnico, dado que no encajaban con el perfil del equipo y estilo de juego, complicaron el arranque de las Eliminatorias. El esquema táctico 1-3-5-2 no convenció y perdió su esencia en la cancha.

¿Quién es el nuevo candidato para entrenador en la selección peruana, según Zimmermann?

Horacio Zimmermann, en el programa 'Doble Punta', aseguró que es un entrenador extranjero. "Técnico argentino, no llega a 50 años, surgió de las divisiones menores de River Plate. Jugó en Alemania luego de un exitoso paso por Argentina y tuvo como compañero a Claudio Pizarro. Sí, Martín Demichelis", comentó el conductor del popular programa digital.

¿Cómo le fue en el cargo de entrenador ?

El Bayern Múnich, en el 2019, fue noticia por asumir la dirección de la sub 19 del club. Tres años más tarde, se convirtió en el entrenador del Bayern Múnich II, cargo que ocupó hasta octubre, cuando River Plate lo contrató para liderar el equipo tras la salida de Marcelo Gallardo.

Con el conjunto ‘millonario’, Demichelis logró su primer título como entrenador profesional en 2023, al conquistar la Primera División. En esa misma temporada, sumó dos trofeos adicionales: el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina. Sin embargo, en 2024, no pudo replicar el éxito de la campaña anterior y, debido a problemas internos, decidió dejar el club, encontrando un nuevo destino en Monterrey, México.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el nuevo entrenador de la selección peruana?

Ferrari reconoció que todavía no tiene al entrenador, pero si tiene una idea clara sobre el perfil. "No es tan fácil escoger un técnico, ya que consideramos que algunos son para clubes y otras para selecciones. Queremos volver a las raíces, al juego característico de Perú y al esquema táctico que mejor nos va como es el 1-4-3-3. Vamos al punto del estilo, queremos versatilidad y estrategia. El primer paso será escogerlo y posteriormente tendrá una entrevista para acceder a la otra fase", reveló Jena