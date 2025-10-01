La selección peruana se alista para volver a jugar tras el fin de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La siguiente semana, la Bicolor disputará un amistoso con Chile en Santiago, encuentro que marcará el debut de Manuel Barreto como técnico interino del combinado nacional. A poco del partido, se conoció que algunos referentes no estarán incluidos en la nómina, como es el caso de Renato Tapia, quien se ha visto envuelto en una polémica por una publicación en X tras confirmarse la llegada de la popular 'Muñeca' al banquillo de la Blanquirroja.

En ese sentido, el comentarista deportivo Mauricio Loret de Mola habló sobre esta ausencia de Renato Tapia y señaló que su no convocatoria se debería a la pubicación que realizó en redes sociales, algo que no habría caído bien en la FPF.

Renato Tapia no será parte del Perú vs Chile

El comunicador precisó que dentro de la Federación estarían esperando que el mediocampista de 30 años se "retracte". "Esto entiendo que no ha gustado (la publicación). Lo que me dijeron es que no lo iban a llamar, salvo que haga algo al respecto de cara a los partidos que vienen. Asumo que la Federación está esperando que se retracte o algo así, pero yo entiendo que no debería suceder", indicó en el programa 'Mano a Mano'.

Como se recuerda, Tapia publicó un tuit en el que decía "¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba" minutos después de hacerse oficial el nombramiento de Manuel Barreto como DT interino de Perú en reemplazo de Óscar Ibáñez.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs Chile en amistoso?

El encuentro entre ambos equipos se jugará el próximo viernes 10 de octubre a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago.