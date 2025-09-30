Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"
Después de estar en tierras argentinas, el director general de fútbol de la FPF viajaría a Brasil para seguir conversando con entrenadores y definir a la próxima persona que llegará al banquillo de la selección peruana.
- Carlos Zambrano tajante sobre rumores de una ruptura entre jugadores de la selección peruana y la FPF: "Algunos están felices y otros no"
- Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"
Jean Ferrari sigue en la búsqueda del nuevo DT de la selección peruana de cara al próximo proceso mundialista. Hay varios nombres, pero nada aún no se avecina nada concreto con ningún entrenador. Por ello, el propio Ferrari, quien hoy se desempeña como director general de fútbol en la FPF, decidió viajar a Argentina para conversar con algunos técnicos. No obstante, según se pudo conocer en las últimas horas, su travesía no habría sido del todo fructífera.
Aunque se desconoce a ciencia cierta qué es lo que habría sucedido, el periodista Gustavo Peralta aseguró que las entrevistas de Ferrari con los estrategas no habrían sido lo que él esperaba. En este sentido, ya estaría pensando en su próximo destino: Brasil.
PUEDES VER: Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: Nos volveremos a encontrar
Jean Ferrari se habría desilusionado en su búsqueda del nuevo DT de la selección peruana
"Jean Ferrari sigue teniendo reuniones. Viajó a Argentina y tuvo reuniones. Entiendo que ya volvió a Perú, y puede ser que en los próximos días viaje a Brasil, es lo que me dicen", comentó diciendo en el programa 'L1 Max'.
Asimismo, contó que no todo habría ido de viento en popa en este primer viaje de Ferrari. "Todavía no hay un nombre claro en el horizonte que uno diga 'va ganando o se va perfilando'. Entiendo que las reuniones que tuvo en Argentina no todas fueron fructíferas o no todas fueron lo que se esperaba", agregó.
Finalmente, reveló que se sabrán nuevas noticias sobre el próximo DT de la Bicolor en los primeros días de octubre. "Esta semana que viene de octubre seguramente se encontrará algunas cuestiones que vayan avanzando, pero creo que va a ir a Brasil", finalizó.
PUEDES VER: Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero
¿Cuándo jugará la selección peruana tras ser eliminado del Mundial?
En el mismo programa 'Hablemos de Max', se adelantó que el próximo partido de la selección peruana será ante Chile. El duelo ante la Roja se llevará este 10 de octubre, a partir de 6.00 p. m. (hora peruana).
"La información del amistoso Perú vs. Chile: va a ser el viernes 10 de octubre a las 8 de la noche de allá, 6 de la tarde de aquí, en el Estadio Bicentenario de La Florida, que tiene campo sintético. Ese va a ser el debut de Manuel Barreto y, viendo la programación de la fecha 14 del Clausura, entiendo que después de ese partido no habrán más", comentó el periodista Eduardo Combe.