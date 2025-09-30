HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”
Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     
Deportes

Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

Después de estar en tierras argentinas, el director general de fútbol de la FPF viajaría a Brasil para seguir conversando con entrenadores y definir a la próxima persona que llegará al banquillo de la selección peruana.

Jean Ferrari aún no habría encontrado al próximo DT de la selección peruana en Argentina. Foto: composición LR/difusión
Jean Ferrari aún no habría encontrado al próximo DT de la selección peruana en Argentina. Foto: composición LR/difusión

Jean Ferrari sigue en la búsqueda del nuevo DT de la selección peruana de cara al próximo proceso mundialista. Hay varios nombres, pero nada aún no se avecina nada concreto con ningún entrenador. Por ello, el propio Ferrari, quien hoy se desempeña como director general de fútbol en la FPF, decidió viajar a Argentina para conversar con algunos técnicos. No obstante, según se pudo conocer en las últimas horas, su travesía no habría sido del todo fructífera.

Aunque se desconoce a ciencia cierta qué es lo que habría sucedido, el periodista Gustavo Peralta aseguró que las entrevistas de Ferrari con los estrategas no habrían sido lo que él esperaba. En este sentido, ya estaría pensando en su próximo destino: Brasil.

PUEDES VER: Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: Nos volveremos a encontrar

lr.pe

Jean Ferrari se habría desilusionado en su búsqueda del nuevo DT de la selección peruana

"Jean Ferrari sigue teniendo reuniones. Viajó a Argentina y tuvo reuniones. Entiendo que ya volvió a Perú, y puede ser que en los próximos días viaje a Brasil, es lo que me dicen", comentó diciendo en el programa 'L1 Max'.

Asimismo, contó que no todo habría ido de viento en popa en este primer viaje de Ferrari. "Todavía no hay un nombre claro en el horizonte que uno diga 'va ganando o se va perfilando'. Entiendo que las reuniones que tuvo en Argentina no todas fueron fructíferas o no todas fueron lo que se esperaba", agregó.

Finalmente, reveló que se sabrán nuevas noticias sobre el próximo DT de la Bicolor en los primeros días de octubre. "Esta semana que viene de octubre seguramente se encontrará algunas cuestiones que vayan avanzando, pero creo que va a ir a Brasil", finalizó.

PUEDES VER: Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

lr.pe

¿Cuándo jugará la selección peruana tras ser eliminado del Mundial?

En el mismo programa 'Hablemos de Max', se adelantó que el próximo partido de la selección peruana será ante Chile. El duelo ante la Roja se llevará este 10 de octubre, a partir de 6.00 p. m. (hora peruana).

"La información del amistoso Perú vs. Chile: va a ser el viernes 10 de octubre a las 8 de la noche de allá, 6 de la tarde de aquí, en el Estadio Bicentenario de La Florida, que tiene campo sintético. Ese va a ser el debut de Manuel Barreto y, viendo la programación de la fecha 14 del Clausura, entiendo que después de ese partido no habrán más", comentó el periodista Eduardo Combe.

Notas relacionadas
Gianluca Lapadula volvió a marcar con Spezia ante Reggiana por la Serie B: lleva 2 anotaciones en Italia

Gianluca Lapadula volvió a marcar con Spezia ante Reggiana por la Serie B: lleva 2 anotaciones en Italia

LEER MÁS
FPF envió cartas de reserva por 'europeos' Fabio Gruber y Alexander Robertson para amistoso ante Chile

FPF envió cartas de reserva por 'europeos' Fabio Gruber y Alexander Robertson para amistoso ante Chile

LEER MÁS
Carlos Zambrano tajante sobre rumores de una ruptura entre jugadores de la selección peruana y la FPF: "Algunos están felices y otros no"

Carlos Zambrano tajante sobre rumores de una ruptura entre jugadores de la selección peruana y la FPF: "Algunos están felices y otros no"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: "Nos volveremos a encontrar"

Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: "Nos volveremos a encontrar"

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

LEER MÁS
Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS
Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

LEER MÁS
DT de Cienciano se sinceró sobre la expulsión de Eryc Castillo en el Alianza Lima vs Cienciano: “No creo que haya sido con mala intención”

DT de Cienciano se sinceró sobre la expulsión de Eryc Castillo en el Alianza Lima vs Cienciano: “No creo que haya sido con mala intención”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, martes 30 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

Deportes

Reimond Manco apunta a Fondo Blanquiazul tras problemas internos de Alianza Lima: "No puedes llevar a un youtuber al chárter solo porque habla bien”

Álex Valera y su emotivo mensaje a los hinchas de Universitario previo al duelo con Alianza Atlético: "Que nos apoyen hasta el final"

Juan Reynoso enfrentó a periodistas tras empate 1-1 de Melgar ante Comerciantes Unidos: "Ustedes sigan con su lectura"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota