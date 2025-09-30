Jean Ferrari sigue en la búsqueda del nuevo DT de la selección peruana de cara al próximo proceso mundialista. Hay varios nombres, pero nada aún no se avecina nada concreto con ningún entrenador. Por ello, el propio Ferrari, quien hoy se desempeña como director general de fútbol en la FPF, decidió viajar a Argentina para conversar con algunos técnicos. No obstante, según se pudo conocer en las últimas horas, su travesía no habría sido del todo fructífera.

Aunque se desconoce a ciencia cierta qué es lo que habría sucedido, el periodista Gustavo Peralta aseguró que las entrevistas de Ferrari con los estrategas no habrían sido lo que él esperaba. En este sentido, ya estaría pensando en su próximo destino: Brasil.

Jean Ferrari se habría desilusionado en su búsqueda del nuevo DT de la selección peruana

"Jean Ferrari sigue teniendo reuniones. Viajó a Argentina y tuvo reuniones. Entiendo que ya volvió a Perú, y puede ser que en los próximos días viaje a Brasil, es lo que me dicen", comentó diciendo en el programa 'L1 Max'.

Asimismo, contó que no todo habría ido de viento en popa en este primer viaje de Ferrari. "Todavía no hay un nombre claro en el horizonte que uno diga 'va ganando o se va perfilando'. Entiendo que las reuniones que tuvo en Argentina no todas fueron fructíferas o no todas fueron lo que se esperaba", agregó.

Finalmente, reveló que se sabrán nuevas noticias sobre el próximo DT de la Bicolor en los primeros días de octubre. "Esta semana que viene de octubre seguramente se encontrará algunas cuestiones que vayan avanzando, pero creo que va a ir a Brasil", finalizó.

¿Cuándo jugará la selección peruana tras ser eliminado del Mundial?

En el mismo programa 'Hablemos de Max', se adelantó que el próximo partido de la selección peruana será ante Chile. El duelo ante la Roja se llevará este 10 de octubre, a partir de 6.00 p. m. (hora peruana).

"La información del amistoso Perú vs. Chile: va a ser el viernes 10 de octubre a las 8 de la noche de allá, 6 de la tarde de aquí, en el Estadio Bicentenario de La Florida, que tiene campo sintético. Ese va a ser el debut de Manuel Barreto y, viendo la programación de la fecha 14 del Clausura, entiendo que después de ese partido no habrán más", comentó el periodista Eduardo Combe.