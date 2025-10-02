HOYSuscripcion LR Focus

¿Por qué Pedro Gallese y Oliver Sonne no fueron convocados por Manuel Barreto? Las razones detrás de su ausencia

Este jueves 2 de octubre salió la nómina oficial de la Bicolor dirigida por Manuel Barreto para el único duelo que sostendrá en esta fecha FIFA. 

Pedro Gallese y Oliver Sonne no fueron convocados por Manuel Barreto. Foto: composición LR/Pedro Gallese/Oliver Sonne

La selección peruana ya dio a conocer la lista de convocados de Manuel Barreto para enfrentarse a Chile este 10 de octubre en un amistoso. En la nómina aparecen nuevos nombres que buscan ganarse un lugar de cara al futuro en la Bicolor, aunque llamó la atención la ausencia de Pedro Gallese y Oliver Sonne.

Según la periodista Andrea Closa, estas ausencias responden a la intención de apostar por jugadores que puedan rendir en los próximos procesos. Además, explicó que en el caso del ‘Vikingo’, el propio lateral habría solicitado no ser considerado debido a que perdió protagonismo en el Burnley, mientras que en el caso de Gallese, su ausencia se debe a que su equipo, Orlando City, busca la clasificación a los playoffs de la liga estadounidense.

PUEDES VER: Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

¿Por qué Pedro Gallese y Oliver Sonne no fueron convocados?

"La idea es pensar a futuro, no tiene que ver que inmediatamente van a ser llamados por otro cuerpo técnico, otros jugadores, pero lo que se busca es en estos meses de octubre y noviembre poder dejar nombres que puedan servir a la selección", explicó la periodista de RPP.

"Hay algunos casos como los Oliver Sonne que no pasa por decisión técnica sino por un tema de decisión del futbolista. En este caso, Sonne ha perdido cupo en su equipo (Burnley) y él mismo pidió no estar para seguir adaptándose al equipo pero muy probablemente en Rusia si sea tomado en cuenta", agregó.

"En el caso de Pedro Gallese, que encaja en la lista de los históricos, es un tema particular porque tiene un partido oficial el día 11 y su equipo busca la clasificación a los playoffs de la Liga de Estados Unidos, por eso ha sido dejado de lado en esta oportunidad", finalizó.

PUEDES VER: Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

¿Qué otros jugadores estarán ausentes en esta convocatoria?

Son varios los futbolistas que no fueron tomados en cuenta para este encuentro. Entre los ausentes destacan Paolo Guerrero, Sergio Peña, Pedro Aquino, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún, Aldo Corzo, André Carrillo, Christian Cueva, Renato Tapia y Luis Advíncula, jugadores que quedaron fuera de la convocatoria de Manuel Barreto.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile?

El amistoso entre Perú y Chile marcará el debut de Manuel Barreto como entrenador de la selección nacional. Esta edición del 'Clásico del Pacífico' se disputará el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.

