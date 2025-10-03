HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     
Deportes

No solo fue Australia: Bolivia le arrebata promesa del fútbol español a Perú y lo convoca para la fecha FIFA

La selección boliviana empieza con su preparación para el repechaje del Mundial 2026. El entrenador Óscar Villegas sorprendió al llamar a un defensor de 18 años que tiene raíces peruanas.

La selección boliviana busca jugar un Mundial por segunda vez en su historia. Foto: composición LR/Córdoba CF/News.com
La selección boliviana busca jugar un Mundial por segunda vez en su historia. Foto: composición LR/Córdoba CF/News.com

La selección peruana recibió un segundo revés con miras a la próxima fecha FIFA. Luego de no ser incluido por Manuel Barreto en su renovada lista de convocados, el volante Alexander Robertson recibió el llamado de Australia. Sin embargo, este no fue el único caso de un 'eurocausa' que opta por representar a otro país.

Bolivia, escuadra que se prepara para disputar el repechaje al Mundial 2026, sorprendió al citar al joven lateral Marcelo Timorán. El defensor de 18 años, que cuenta con orígenes peruanos por la nacionalidad de sus padres, aceptó el llamado del entrenador Óscar Villegas y afirmó que se encuentra cumpliendo un "sueño de toda su vida".

Marcelo Timorán fue convocado por primera vez a la selección boliviana. Foto: Córdoba CF

Marcelo Timorán fue convocado por primera vez a la selección boliviana. Foto: Córdoba CF

PUEDES VER: Kevin Serna, exjugador de Alianza Lima, recibe su primera convocatoria a la selección colombiana con miras al Mundial 2026

lr.pe

Bolivia le arrebata un 'eurocausa' a Perú para la fecha FIFA

Antes de publicarse la lista de convocados de la selección peruana, se reveló que la FPF envió cartas de reserva por los 'europeos' Fabio Gruber, Alexander Robertson y Felipe Chávez; no obstante, solo el volante del Bayern Múnich apareció en la nómina final. Por su parte, el Robertson optó por jugar con Australia.

Si bien Marcelo Timorán todavía puede optar por representar a la Bicolor, el futbolista del Córdoba CF de España manifestó que su deseo es jugar por su país natal. Con solo 18 años, el lateral izquierdo viene mostrando un gran nivel en la segunda división española y cuenta acaba de firmar su primer contrato profesional hasta mediados del 2028.

PUEDES VER: Boris Céspedes recibe durísimo castigo por doping: fue suspendido 2 años sin poder jugar con la selección boliviana

lr.pe

Amistosos de Bolivia con miras al repechaje del Mundial 2026

La selección boliviana se verá las caras contra Jordania (viernes 10 de octubre) y Rusia (martes 14 de octubre) por la fecha FIFA de octubre. Estos amistosos forman parte de su preparación para el repechaje del próximo año, fecha en la que buscarán clasificar a una Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

Notas relacionadas
Ricardo Gareca y su firme comentario sobre la selección peruana: "Necesitan tener más jugadores en el extranjero, no en el torneo local"

Ricardo Gareca y su firme comentario sobre la selección peruana: "Necesitan tener más jugadores en el extranjero, no en el torneo local"

LEER MÁS
Luis Ramos anotó espectacular golazo con América de Cali ante Junior por Copa Colombia: hizo un 'caño' al defensor y rompió el arco

Luis Ramos anotó espectacular golazo con América de Cali ante Junior por Copa Colombia: hizo un 'caño' al defensor y rompió el arco

LEER MÁS
Ricardo Gareca contundente sobre polémica entre Renato Tapia y la FPF tras publicación: "¿El jugador tiene que agachar la cabeza?"

Ricardo Gareca contundente sobre polémica entre Renato Tapia y la FPF tras publicación: "¿El jugador tiene que agachar la cabeza?"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

LEER MÁS
Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

LEER MÁS
FIFA presenta la Trionda, el nuevo balón oficial del Mundial 2026: ¿qué avances tecnológicos tiene y cuánto cuesta en Perú?

FIFA presenta la Trionda, el nuevo balón oficial del Mundial 2026: ¿qué avances tecnológicos tiene y cuánto cuesta en Perú?

LEER MÁS
Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Deportes

Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

Mr. Peet apunta sobre el VAR tras polémico pisotón de Inga en triunfo de Universitario: "Se maneja con criterios distintos"

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY y en qué canal ver por la Copa Libertadores Femenina 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025