La selección peruana recibió un segundo revés con miras a la próxima fecha FIFA. Luego de no ser incluido por Manuel Barreto en su renovada lista de convocados, el volante Alexander Robertson recibió el llamado de Australia. Sin embargo, este no fue el único caso de un 'eurocausa' que opta por representar a otro país.

Bolivia, escuadra que se prepara para disputar el repechaje al Mundial 2026, sorprendió al citar al joven lateral Marcelo Timorán. El defensor de 18 años, que cuenta con orígenes peruanos por la nacionalidad de sus padres, aceptó el llamado del entrenador Óscar Villegas y afirmó que se encuentra cumpliendo un "sueño de toda su vida".

Marcelo Timorán fue convocado por primera vez a la selección boliviana. Foto: Córdoba CF

Bolivia le arrebata un 'eurocausa' a Perú para la fecha FIFA

Antes de publicarse la lista de convocados de la selección peruana, se reveló que la FPF envió cartas de reserva por los 'europeos' Fabio Gruber, Alexander Robertson y Felipe Chávez; no obstante, solo el volante del Bayern Múnich apareció en la nómina final. Por su parte, el Robertson optó por jugar con Australia.

Si bien Marcelo Timorán todavía puede optar por representar a la Bicolor, el futbolista del Córdoba CF de España manifestó que su deseo es jugar por su país natal. Con solo 18 años, el lateral izquierdo viene mostrando un gran nivel en la segunda división española y cuenta acaba de firmar su primer contrato profesional hasta mediados del 2028.

Amistosos de Bolivia con miras al repechaje del Mundial 2026

La selección boliviana se verá las caras contra Jordania (viernes 10 de octubre) y Rusia (martes 14 de octubre) por la fecha FIFA de octubre. Estos amistosos forman parte de su preparación para el repechaje del próximo año, fecha en la que buscarán clasificar a una Copa del Mundo por segunda vez en su historia.