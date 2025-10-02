HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Felipe Chávez, 'joya' del Bayern Múnich, recibe su primer llamado a la selección peruana tras quedar fuera de la sub-20 de 'Chemo' del Solar

El mediocampista de 18 años es la gran novedad en la primera lista de convocados del DT Manuel Barreto. El jugador ya ha disputado algunos partidos con el conjunto bávaro.

Felipe Chávez llegó a jugar amistosos con la categoría sub-17 y sub-20 de la selección peruana. Foto: AFP
Felipe Chávez llegó a jugar amistosos con la categoría sub-17 y sub-20 de la selección peruana. Foto: AFP

A inicios de año, los hinchas de la selección peruana quedaron sorprendidos por la ausencia de Felipe Chávez en la lista de convocados que 'Chemo' del Solar, entonces DT de la sub-20, presentó para el Sudamericano de la categoría. Pese a que el mediocampista venía destacando en las divisiones inferiores del Bayern Múnich, el técnico decidió prescindir de él.

Casi nueve meses después de aquel trago amargo, el volante acaba de cobrarse una revancha personal al ser citado por primera vez a la selección absoluta. En su primera convocatoria, el técnico interino Manuel Barreto incluyó al joven futbolista para el amistoso frente a Chile.

Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: 'No sé, yo tengo 31'

lr.pe

Felipe Chávez es la principal novedad en la lista de convocados

Chávez era uno de los jugadores más pedidos por la afición debido a su formación en el fútbol europeo. El volante nacido en Alemania, pero de padre peruano, es parte de las divisiones inferiores del Bayern Múnich desde los 12 años y ya ha tenido oportunidad de debutar en el equipo mayor.

En agosto, como parte de la pretemporada del conjunto bávaro, el entrenador Vincent Kompany alineó al peruano en el once titular para el amistoso frente al Grasshopper de Suiza. 'Pippo', como también se le conoce a Chávez, disputó 61 minutos de dicho encuentro y dejó buenas sensaciones.

Felipe Chávez juega por las divisiones menores de Perú desde el 2022. Foto: FPF

Felipe Chávez juega por las divisiones menores de Perú desde el 2022. Foto: FPF

Ya en la temporada regular, lleva jugados 9 partidos con el Bayern Múnich II, filial del equipo germano. Entre la Regionaliga Bayern (cuarta división de Alemania) y la UEFA Youth League, el seleccionado acumula 717 minutos de juego, en los cuales registra tres goles y dos asistencias.

Ferrari se habría llevado desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección en Argentina: 'No todo fue lo que se esperaba'

lr.pe

El llamado de Felipe Chávez obedece a la necesidad de un recambio generacional en el plantel blanquirrojo con jugadores jóvenes. Por esta misma razón, algunos de los 'pesos pesados' de mayor edad fueron dejados de lado, como Paolo Guerrero, Luis Advíncula, entre otros.

Lista de convocados de la selección peruana

Estos son los 25 futbolistas que Manuel Barreto llamó para el amistoso de la fecha FIFA de octubre ante la selección chilena.

  • Arqueros: Pedro Díaz, Diego Enríquez y Diego Romero
  • Defensas: Marcos López, Cristian Carbajal, Anderson Santamaría, Renzo Garcés, Anderson Villacorta, Miguel Araujo y César Inga
  • Mediocampistas: Jairo Concha, Erick Noriega, Martín Távara, Jesús Pretell, Jesús Castillo y Matías Lazo
  • Delanteros: Kenji Cabrera, Alex Valera, Luis Ramos, Juan Pablo Goicoechea, Felipe Chávez, Maxloren Castro, Joao Grimaldo, Bryan Reyna y Kevin Quevedo.
