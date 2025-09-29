HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

FPF envió cartas de reserva por 'europeos' Fabio Gruber y Alexander Robertson para amistoso ante Chile

A menos de 2 semanas del partido por la siguiente fecha FIFA, la selección peruana sondeó al defensa del Núremberg de Alemania y al volante del Cardiff City de Inglaterra.

Fabrio Gruber y Alexander Robertson tienen la nacionalidad peruana por parte de su madre. Foto: composición de LR/Nuremberg/BBC
Fabrio Gruber y Alexander Robertson tienen la nacionalidad peruana por parte de su madre. Foto: composición de LR/Nuremberg/BBC

La selección peruana busca renovar sus filas luego de la desastrosa eliminatoria para el Mundial 2026. Uno de los objetivos de Manuel Barreto, DT interino de la Bicolor, será probar nuevos nombres en los amistosos de octubre y noviembre. Con ese objetivo en mente, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya envió la carta de reserva por dos jugadores 'europeos': Fabio Gruber y Alexander Robertson.

Vía redes sociales, el periodista Gustavo Peralta dio a conocer la información. "Con miras al amistoso ante Chile el próximo viernes 10 de octubre, la FPF envió cartas de reserva por Fabio Gruber, defensa del FC Núremberg, y el volante Alexander Robertson, jugador del Cardiff City FC", indicó el comunicador.

PUEDES VER: Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: 'Ha hecho las cosas bien'

lr.pe

¿Quiénes son Fabio Gruber y Alexander Robertson?

Gruber, de 23 años y madre peruana, juega como defensa central en el Núremberg de la 2.Bundesliga (segunda división de Alemania). El zaguero no solo viene teniendo continuidad en su club, sino que además es uno de los capitanes. Anteriormente, ya había sido sondeado para formar parte de un seleccionado juvenil, aunque no pudo asistir al llamado,

En cuanto a Robertson, de 22 años y con ascendencia peruana también por parte de su madre, actualmente se desempeña en el Cardiff City de la tercera división inglesa. Hace algún tiempo, el mediocampista se mostró reticente a representar a la Bicolor y en cambio optó por Australia, país de su padre.

Aunque llegó a disputar un par de amistosos con los socceroos, Robertson tuvo un desencuentro con el seleccionador del combinado oceánico y se declaró no elegible para volver a ser convocado. Tras ello, se retomaron los contactos entre el futbolista y Perú.

PUEDES VER: Revelan nombres encontrados en lista de Barreto y tensa charla de Ferrari con jugadores: 'Ahora se harán las cosas bien'

lr.pe

Cabe señalar que, según agregó Peralta, esta carta de reserva no garantiza la presencia de ambos en la nómina de Barreto para el duelo de práctica contra Chile, el cual se disputará en Santiago.

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?

De acuerdo con el periodista Eduardo Combe, la primera convocatoria oficial de Manuel Barreto saldrá este fin de semana. El viaje de la delegación blanquirroja al país sureño será el jueves 9 de octubre, un día antes del partido ante la Roja.

Notas relacionadas
Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

LEER MÁS
Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

LEER MÁS
Revelan 5 nombres encontrados en lista de Manuel Barreto y tensa charla de Jean Ferrari con jugadores de Perú: "Ahora se harán las cosas bien"

Revelan 5 nombres encontrados en lista de Manuel Barreto y tensa charla de Jean Ferrari con jugadores de Perú: "Ahora se harán las cosas bien"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

LEER MÁS
Carlos Zambrano confirmó que recibirá sanción económica de Alianza Lima tras su expulsión: "Me parece justa"

Carlos Zambrano confirmó que recibirá sanción económica de Alianza Lima tras su expulsión: "Me parece justa"

LEER MÁS
Josué Estrada y su fuerte queja por recibimiento hostil de hinchas de Cienciano en su regreso con Alianza Lima: "Hay que medirse"

Josué Estrada y su fuerte queja por recibimiento hostil de hinchas de Cienciano en su regreso con Alianza Lima: "Hay que medirse"

LEER MÁS
Franco Navarro lanza advertencia a Carlos Zambrano tras nueva expulsión en Alianza Lima: "Ya es el momento de sentarnos"

Franco Navarro lanza advertencia a Carlos Zambrano tras nueva expulsión en Alianza Lima: "Ya es el momento de sentarnos"

LEER MÁS
Filtran videos de los actos racistas contra Eryc Castillo durante el Alianza Lima vs Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura

Filtran videos de los actos racistas contra Eryc Castillo durante el Alianza Lima vs Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura

LEER MÁS
DT de Cienciano se sinceró sobre la expulsión de Eryc Castillo en el Alianza Lima vs Cienciano: “No creo que haya sido con mala intención”

DT de Cienciano se sinceró sobre la expulsión de Eryc Castillo en el Alianza Lima vs Cienciano: “No creo que haya sido con mala intención”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Deportes

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura?

Paolo Guerrero dejó rotundo análisis tras derrota de Alianza Lima que los complica en el Clausura: "Estuvimos dormidos los primeros minutos"

Diego Penny arremete contra Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Kevin Quevedo: "No salgas después a despotricar"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota