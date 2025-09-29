Fabrio Gruber y Alexander Robertson tienen la nacionalidad peruana por parte de su madre. Foto: composición de LR/Nuremberg/BBC

Fabrio Gruber y Alexander Robertson tienen la nacionalidad peruana por parte de su madre. Foto: composición de LR/Nuremberg/BBC

La selección peruana busca renovar sus filas luego de la desastrosa eliminatoria para el Mundial 2026. Uno de los objetivos de Manuel Barreto, DT interino de la Bicolor, será probar nuevos nombres en los amistosos de octubre y noviembre. Con ese objetivo en mente, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya envió la carta de reserva por dos jugadores 'europeos': Fabio Gruber y Alexander Robertson.

Vía redes sociales, el periodista Gustavo Peralta dio a conocer la información. "Con miras al amistoso ante Chile el próximo viernes 10 de octubre, la FPF envió cartas de reserva por Fabio Gruber, defensa del FC Núremberg, y el volante Alexander Robertson, jugador del Cardiff City FC", indicó el comunicador.

¿Quiénes son Fabio Gruber y Alexander Robertson?

Gruber, de 23 años y madre peruana, juega como defensa central en el Núremberg de la 2.Bundesliga (segunda división de Alemania). El zaguero no solo viene teniendo continuidad en su club, sino que además es uno de los capitanes. Anteriormente, ya había sido sondeado para formar parte de un seleccionado juvenil, aunque no pudo asistir al llamado,

En cuanto a Robertson, de 22 años y con ascendencia peruana también por parte de su madre, actualmente se desempeña en el Cardiff City de la tercera división inglesa. Hace algún tiempo, el mediocampista se mostró reticente a representar a la Bicolor y en cambio optó por Australia, país de su padre.

Aunque llegó a disputar un par de amistosos con los socceroos, Robertson tuvo un desencuentro con el seleccionador del combinado oceánico y se declaró no elegible para volver a ser convocado. Tras ello, se retomaron los contactos entre el futbolista y Perú.

Cabe señalar que, según agregó Peralta, esta carta de reserva no garantiza la presencia de ambos en la nómina de Barreto para el duelo de práctica contra Chile, el cual se disputará en Santiago.

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?

De acuerdo con el periodista Eduardo Combe, la primera convocatoria oficial de Manuel Barreto saldrá este fin de semana. El viaje de la delegación blanquirroja al país sureño será el jueves 9 de octubre, un día antes del partido ante la Roja.