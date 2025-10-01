Luego del fracaso en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la selección peruana busca renovar su plantel con miras al próximo proceso clasificatorio. A pocos días de enfrentarse a Chile en un amistoso internacional, se pudo conocer quiénes son los primeros jugadores que convocará Manuel Barreto, entrenador interino de la Bicolor, para el duelo de fecha FIFA.

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el exdirector deportivo de Universitario de Deportes consideró a algunos futbolistas que destacan y pelean con sus clubes por ganar el Torneo Clausura de la Liga 1.

Primeros convocados de Manuel Barreto para el Perú vs Chile

El comunicador señaló que el volante Jairo Concha, quien se ha convertido en una de las figuras de Universitario, estará presente en la próxima convocatoria de la selección peruana. Además, otro de los que se sumará a la Blanquirroja será el arquero Piero Díaz, que resalta por su desempeño con Cusco FC.

"(...) Jairo Concha y Pedro Díaz van a estar en la convocatoria de ahora. Por ahí Jhonny Vidales, Piero Magallanes y algunos nombres que se pueden ir sumando de lo que uno puede ir averiguando", manifestó en el programa 'Hablemos de MAX'.

Por otra parte, Peralta se refirió a la situación de los 'europeos' Fabio Gruber (defensa del FC Núremberg) y Alexander Robertson (volante del Cardiff City FC). Ambos jugadores fueron reservados por la FPF y no se descarta que puedan estar para los amitosos de noviembre que se jugarán ante Chile y Rusia.

"El fin de semana sale la convocatoria de la selección (...). Se envió carta de reserva para Gruber y Robertson, pero básicamente se mandó la carta... Eso no asegura que sean convocados porque esa es decisión de Manuel Barreto. Tal vez para esta no (partido ante Chile de octubre), pero sí es más fácil que vayan para Rusia. Creo yo que Quispe no estará para esta convocatoria, pero sí para la gira en Rusia porque es un viaje largo", agregó.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile?

El amistoso entre Perú y Chile marcará el debut de Manuel Barreto en el banquillo nacional. Esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico' se disputará el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.