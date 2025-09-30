HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Deportes

Eddie Fleischman cuestiona duramente a Carlos Zambrano por sus reiteradas expulsiones que perjudican a Alianza Lima: ''No lo deberían tener en su plantel''

El periodista Eddie Fleischman criticó la actitud del defensor y sugiere que el club debería considerar no contar con Zambrano el próximo año.

Eddie Fleischman criticó la actitud de Carlos Zambrano por sus reiteradas expulsiones en Alianza Lima.
Eddie Fleischman criticó la actitud de Carlos Zambrano por sus reiteradas expulsiones en Alianza Lima. | Foto: composición LR/Fútbol Peruano/Andina

Las expulsiones reiteradas de Carlos Zambrano en Alianza Lima se han vuelto un tema constante de debate entre las y los hinchas blanquiazules, así como en la prensa deportiva. Su tarjeta roja más reciente, en la derrota por 2-1 ante Cienciano en Cusco, colmó la paciencia de la afición, que ahora cuestiona la continuidad del defensor debido a sus frecuentes faltas disciplinarias dentro del campo.

Por ello, el periodista deportivo Eddie Fleischman cuestionó con firmeza la actitud del popular 'Kaiser' y sostuvo que el cuadro victoriano debe replantearse su permanencia en el equipo para el próximo año.

PUEDES VER: Eddie Fleischman arremetió contra Carlos Zambrano tras la eliminación de Alianza Lima ante U de Chile: "Fue una forma de sabotaje"

lr.pe

La crítica de Eddie Fleischman a Carlos Zambrano

Fleischman resaltó la irresponsabilidad del defensor de 35 años, cuyas expulsiones en partidos clave dejaron a Alianza Lima en desventaja numérica tanto en la Liga 1 como en los torneos internacionales que disputó con el cuadro 'blanquiazul': la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En ese contexto, el comunicador reiteró su postura de que la dirigencia 'grone' ya no debe contar con él de cara a la próxima temporada.

''¿Son cosas de fútbol? No, no son cosas del fútbol. Las expulsiones que se gana Carlos Zambrano no son de doble amarilla, no son de una entrada discutible. Son de una entrada grotesca, con el codo arriba, con una intención de golpear, de dañar, de agredir. Pareciera que para Zambrano es un error fallado de bajo el arco y en el próximo partido va a marcar'', declaró.

PUEDES VER: Carlos Zambrano lidera el ranking de jugadores con más tarjetas rojas del mundo en 2025: comparte el primer lugar

lr.pe

Además, el popular 'Colorado' recalcó que no existe justificación alguna para seguir tolerando actos de irresponsabilidad que, según su opinión, terminan perjudicando al cuadro victoriano.

''En mi opinión, no hay disculpas ni atenuantes. No hay argumento para tratar de justificar algo que no veníamos hablando hace tiempo cuando hemos dicho que es una moneda al aire, que en cualquier momento se le suelta la cadena. Yo, como entrenador, lo primero que les diría a mis jugadores es 'entramos 11 y salimos con 11', porque si ya para varios equipos es difícil ganar, entre ellos Alianza, con 10 jugadores es mucho más complicado. Alianza Lima no debería tener en su plantel a Carlos Zambrano y no debería renovar el vínculo con el zaguero central'', destacó el periodista deportivo.

¿Qué dijo Carlos Zambrano luego de su reciente expulsión ante Cienciano?

Luego de su expulsión ante Cienciano, Carlos Zambrano declaró recientemente en el programa 'Fútbol como cancha' y confesó que tuvo una reunión con el gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro. Durante el encuentro, se le informó que su salario será reducido debido a los constantes errores que ha cometido tanto en el torneo local como internacional.

''Hablé con Franco y con 'Franquito' Navarro y me va a caer una sanción económica de la cual me hago cargo. Me parece justa. Soy consciente de que perjudiqué al equipo y a mis compañeros. Lamentablemente, en los últimos meses se han dado estas situaciones'', puntualizó.

Notas relacionadas
Revelan que Néstor Gorosito 'borró' a Jesús Castillo de Alianza Lima porque le habría increpado por "defender a los que salen de noche"

Revelan que Néstor Gorosito 'borró' a Jesús Castillo de Alianza Lima porque le habría increpado por "defender a los que salen de noche"

LEER MÁS
Carlos Zambrano volvió a ser expulsado con Alianza Lima: metió un codazo contra Santiago Arias y vio la roja

Carlos Zambrano volvió a ser expulsado con Alianza Lima: metió un codazo contra Santiago Arias y vio la roja

LEER MÁS
Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: "Nos volveremos a encontrar"

Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: "Nos volveremos a encontrar"

LEER MÁS
Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: blanquiazules van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: blanquiazules van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS
Carlos Zambrano tajante sobre rumores de una ruptura entre jugadores de la selección peruana y la FPF: "Algunos están felices y otros no"

Carlos Zambrano tajante sobre rumores de una ruptura entre jugadores de la selección peruana y la FPF: "Algunos están felices y otros no"

LEER MÁS
Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

LEER MÁS
Carlos Zambrano responde a DT de Cusco FC tras dura indirecta a otros clubes: "Que sigan jugando como tienen que jugar y listo"

Carlos Zambrano responde a DT de Cusco FC tras dura indirecta a otros clubes: "Que sigan jugando como tienen que jugar y listo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, martes 30 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

Deportes

Reimond Manco apunta a Fondo Blanquiazul tras problemas internos de Alianza Lima: "No puedes llevar a un youtuber al chárter solo porque habla bien”

Álex Valera y su emotivo mensaje a los hinchas de Universitario previo al duelo con Alianza Atlético: "Que nos apoyen hasta el final"

Juan Reynoso enfrentó a periodistas tras empate 1-1 de Melgar ante Comerciantes Unidos: "Ustedes sigan con su lectura"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota