Las expulsiones reiteradas de Carlos Zambrano en Alianza Lima se han vuelto un tema constante de debate entre las y los hinchas blanquiazules, así como en la prensa deportiva. Su tarjeta roja más reciente, en la derrota por 2-1 ante Cienciano en Cusco, colmó la paciencia de la afición, que ahora cuestiona la continuidad del defensor debido a sus frecuentes faltas disciplinarias dentro del campo.

Por ello, el periodista deportivo Eddie Fleischman cuestionó con firmeza la actitud del popular 'Kaiser' y sostuvo que el cuadro victoriano debe replantearse su permanencia en el equipo para el próximo año.

La crítica de Eddie Fleischman a Carlos Zambrano

Fleischman resaltó la irresponsabilidad del defensor de 35 años, cuyas expulsiones en partidos clave dejaron a Alianza Lima en desventaja numérica tanto en la Liga 1 como en los torneos internacionales que disputó con el cuadro 'blanquiazul': la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En ese contexto, el comunicador reiteró su postura de que la dirigencia 'grone' ya no debe contar con él de cara a la próxima temporada.

''¿Son cosas de fútbol? No, no son cosas del fútbol. Las expulsiones que se gana Carlos Zambrano no son de doble amarilla, no son de una entrada discutible. Son de una entrada grotesca, con el codo arriba, con una intención de golpear, de dañar, de agredir. Pareciera que para Zambrano es un error fallado de bajo el arco y en el próximo partido va a marcar'', declaró.

Además, el popular 'Colorado' recalcó que no existe justificación alguna para seguir tolerando actos de irresponsabilidad que, según su opinión, terminan perjudicando al cuadro victoriano.

''En mi opinión, no hay disculpas ni atenuantes. No hay argumento para tratar de justificar algo que no veníamos hablando hace tiempo cuando hemos dicho que es una moneda al aire, que en cualquier momento se le suelta la cadena. Yo, como entrenador, lo primero que les diría a mis jugadores es 'entramos 11 y salimos con 11', porque si ya para varios equipos es difícil ganar, entre ellos Alianza, con 10 jugadores es mucho más complicado. Alianza Lima no debería tener en su plantel a Carlos Zambrano y no debería renovar el vínculo con el zaguero central'', destacó el periodista deportivo.

¿Qué dijo Carlos Zambrano luego de su reciente expulsión ante Cienciano?

Luego de su expulsión ante Cienciano, Carlos Zambrano declaró recientemente en el programa 'Fútbol como cancha' y confesó que tuvo una reunión con el gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro. Durante el encuentro, se le informó que su salario será reducido debido a los constantes errores que ha cometido tanto en el torneo local como internacional.

''Hablé con Franco y con 'Franquito' Navarro y me va a caer una sanción económica de la cual me hago cargo. Me parece justa. Soy consciente de que perjudiqué al equipo y a mis compañeros. Lamentablemente, en los últimos meses se han dado estas situaciones'', puntualizó.