Fútbol Peruano

Carlos Zambrano confirmó que recibirá sanción económica de Alianza Lima tras su expulsión: "Me parece justa"

Poco después de que Franco Navarro avisara que "corregiría" el tema de las constantes expulsiones del defensa, el propio jugador reveló la decisión que tomó el club íntimo con él.

De las 6 expulsiones que lleva este 2025, Carlos Zambrano sufrió dos ante Cienciano. Foto: Carlos Felix/GLR
Carlos Zambrano será sancionado por sus constantes expulsiones con Alianza Lima este 2025. Un día después del partido ante Cienciano, en el que vio su sexta tarjeta roja del año, el propio defensa confirmó que recibirá una multa económica de parte del club blanquiazul, decisión con la cual se mostró de acuerdo.

"Sí, hable con Franco Navarro y con 'Franquito' y me va a caer una sanción económica, de la cual me hago cargo. Me parece justa", reveló el 'León' en diálogo con RPP. Previamente, Navarro padre había dicho que "ya era momento" de corregir el tema de las reacciones descontroladas del jugador.

Carlos Zambrano sobre su expulsión: "Perjudiqué al equipo"

En el choque contra el Papá, por la jornada 11 del Torneo Clausura 2025, el 'Káiser' jugó solo hasta los 34 minutos del primer tiempo, cuando el marcador estaba 2-0 a favor del local. El árbitro Jonathan Zamora decidió mostrarle la cartulina roja tras revisar en el VAR el codazo que el aliancista le propinó a Santiago Arias en un cruce.

"Soy consciente de que perjudiqué al equipo y a mis compañeros. Pero esto es fútbol. Lamentablemente, en los últimos dos o tres meses, han venido sucediendo. Ya hablé con todo el grupo y con el área deportiva", agregó el zaguero.

Sobre el pedido de un sector de la hinchada para que no continúe el próximo año, Zambrano remarcó que tiene contrato vigente y su intención es cumplirlo. "Sí, tengo contrato para 'todos los sapos malos'. Tengo un año más de contrato, gracias a Dios. Soy feliz aquí y espero darle algunas alegrías", manifestó.

¿Qué dijo Franco Navarro sobre Carlos Zambrano?

Poco después de la derrota en el Cusco, el director deportivo del cuadro íntimo dijo que hablarían con Zambrano acerca de la problemática situación que se ha venido repitiendo a lo largo de la temporada.

"Tenemos que corregir muchas cosas en la interna, como equipo y grupo, y también por los excesos en el tema de las expulsiones. Yo creo que ya es el momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos, lo vamos a hacer en la interna. Vamos a tratar de poner el pecho y seguir adelante porque esto no termina", declaró Navarro para L1 Max.

