Deportes

Carlos Zambrano volvió a ser expulsado con Alianza Lima: metió un codazo contra Santiago Arias y vio la roja

El defensor peruano fue expulsado a los 34 minutos del primer tiempo, tras una fuerte entrada con un codazo incluido ante un experimentado jugador de Cienciano.

Carlos Zambrano acumula su segunda expulsión en esta Liga 1 2025 con Alianza Lima. Foto: captura de L1Max
Carlos Zambrano acumula su segunda expulsión en esta Liga 1 2025 con Alianza Lima. Foto: captura de L1Max

Carlos Zambrano volvió al ojo de la tormenta, tras ver otra tarjeta roja en partidos oficiales. El defensor central entró con mucha fuerza al momento de disputar un balón con Santiago Arias y le dejó el codo arriba. El jugador de Cienciano terminó en el suelo muy adolorido. Alianza Lima cae 2-0 en Cusco y con un jugador menos en 45 minutos.

