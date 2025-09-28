Carlos Zambrano volvió al ojo de la tormenta, tras ver otra tarjeta roja en partidos oficiales. El defensor central entró con mucha fuerza al momento de disputar un balón con Santiago Arias y le dejó el codo arriba. El jugador de Cienciano terminó en el suelo muy adolorido. Alianza Lima cae 2-0 en Cusco y con un jugador menos en 45 minutos.