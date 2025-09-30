Carlos Zambrano lidera el ranking de jugadores con más tarjetas rojas del mundo en 2025: comparte el primer lugar

La temporada 2025 está siendo una de las más polémicas para Carlos Zambrano. El experimentado defensor central de Alianza Lima no solo acumula expulsiones en torneos nacionales, sino que también ha dejado su huella en competencias internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, sumando un total de seis tarjetas rojas en lo que va del año.

Este alarmante registro lo ubica en la cima del ranking mundial de futbolistas más expulsados en el 2025, compartiendo el primer lugar con el alemán Fabian Vogl, zaguero del Gebenbach de la Oberliga bávara. A nivel estadístico, el ‘Káiser’ también quebró su propio récord personal: en 2022, cuando militaba en Boca Juniors, solo había sido expulsado dos veces en toda la temporada.

Ranking de jugadores con más expulsiones en 2025. Foto: Transfermarkt

Carlos Zambrano: ¿cuántas rojas tiene?

Carlos Zambrano ha sido expulsado seis veces en lo que va del 2025, cifra que lo coloca como uno de los jugadores con más sanciones disciplinarias del fútbol profesional este año. Estas expulsiones se reparten entre torneos nacionales e internacionales, afectando seriamente el rendimiento colectivo de Alianza Lima:

22 de abril – Copa Libertadores: expulsado ante Talleres. 2 de mayo – Torneo Apertura: doble amarilla frente a Cienciano. 15 de mayo – Copa Libertadores: nueva roja ante Talleres. 23 de julio – Copa Sudamericana: doble amarilla frente a Gremio. 18 de septiembre – Copa Sudamericana: dos amonestaciones ante Universidad de Chile. 28 de septiembre – Torneo Clausura: expulsado frente a Cienciano.

En total, acumula cuatro tarjetas rojas en competiciones de Conmebol y dos en la Liga 1 Te Apuesto. Además, según cifras del club, en los últimos 46 partidos oficiales, Alianza Lima ha recibido 16 expulsiones, de las cuales seis corresponden directamente a Zambrano.

Carlos Zambrano recibirá sanciones económicas por parte de Alianza Lima

La dirigencia de Alianza Lima no ha quedado indiferente ante las constantes expulsiones de Carlos Zambrano. Franco Navarro, director deportivo del club, confirmó que se ha tomado la decisión de imponer una sanción económica al defensor central, con el objetivo de frenar sus reacciones desmedidas dentro del campo.

“Ya era momento de corregir. Vamos a sentarnos a hablar con él en la interna”, declaró Navarro a L1 MAX, tras la caída 2-1 frente a Cienciano.

Por su parte, el 'León' reconoció públicamente su responsabilidad en los hechos. “Hablé con Franco y ‘Franquito’. Me va a caer una sanción económica, de la cual me hago cargo. Me parece justa”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima se alista para recibir a Atlético Grau este miércoles 1 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El compromiso se jugará desde las 8:30 p.m. y será crucial para los íntimos, que marchan sextos con 15 puntos, a nueve unidades del líder, Universitario de Deportes.