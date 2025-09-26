HOYSuscripcion LR Focus

Eddie Fleischman arremetió contra Carlos Zambrano tras la eliminación de Alianza Lima ante U de Chile: "Fue una forma de sabotaje"

El experimentado periodista deportivo habló fuerte sobre el defensor central por su irresponsable falta contra el volante chileno. La expulsión condicionó la serie en la Copa Sudamericana.

Eddie Fleischman apuntó contra Carlos Zambrano. Foto: Lr/Denganche
Eddie Fleischman arremetió contra Carlos Zambrano luego de la dura eliminación de Alianza Lima ante Universidad de Chile por los cuartos de final de vuelta en la Copa Sudamericana 2025. El experimentado periodista deportivo recordó la polémica expulsión que tuvo el zaguero de 36 años. Además, culpó directamente al defensor del empate en la ida y por dejar al conjunto de Néstor Gorosito con un jugador menos.

Alianza Lima no pudo aprovechar su condición de local, ya que a los 63 minutos fue expulsado Carlos Zambrano de una forma absurda. El central peruano se calentó y le metió un codazo a Charles Aránguiz en el peor momento de U de Chile. De este modo, la tarjeta roja cambió el rumbo del partido y condicionó el desarrollo de la serie.

PUEDES VER: Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Carlos Zambrano en la llave Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana?

Eddie Fleischman no pudo ocultar su incomodidad por la eliminación de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El comunicador culpó directamente al defensor nacional. "Lo que hizo Zambrano en el partido de ida es inadmisible. Fue una forma de sabotaje, le hizo daño a Alianza desde adentro de manera injustificada. Hoy, el equipo no tuvo la solidez defensiva que muestra cuando Zambrano está enfocado", enfatizó el periodista deportivo.

En el partido de ida también lanzó un gancho a Zambrano. "Tarjeta roja para Carlos Zambrano por levantar el codo. Está en su instinto, es más fuerte que él; o le importa poco concentrarse en evitarle a Alianza esos disgustos", reveló en un primer momento.

PUEDES VER: Pelea entre Silvio Valencia y 'Chevaristo' por eliminación de Alianza Lima cruzó fronteras: así reaccionó la prensa chilena

Las últimas expulsiones de Carlos Zambrano con Alianza Lima en torneos Conmebol

Carlos Zambrano no ha podido disputar los 90 minutos de juego en 4 partidos de competiciones de clubes internacionales durante 2025, incluidas todas las llaves que Alianza Lima ha disputado en la Copa Sudamericana. El defensa de 36 años enfrenta señalamientos por su vehemencia y por dejar constantemente al conjunto blanquiazul con un hombre menos.

Estos fueron los últimos 6 partidos de Zambrano en torneos Conmebol:

  • Alianza Lima 3-2 Talleres (Copa Libertadores) - SÍ fue expulsado
  • Talleres 2-0 Alianza Lima (Copa Libertadores) - SÍ fue expulsado
  • Alianza Lima 2-0 Gremio (Copa Sudamericana) - NO fue expulsado
  • Gremio 1-1 Alianza Lima (Copa Sudamericana) - SÍ fue expulsado
  • U. Católica 1-2 Alianza Lima (Copa Sudamericana) - NO fue expulsado
  • Alianza Lima 0-0 U. de Chile (Copa Sudamericana) - SÍ fue expulsado

