Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"
El comentarista deportivo no tuvo reparos en cuestionar duramente la incapacidad del réferi encargado del Alianza Lima vs Cienciano por la fecha 11 del Torneo Clausura.
Alianza Lima perdió 2-1 ante Cienciano por el Torneo Clausura 2025 y sigue sin levantar cabeza tras la eliminación de la Copa Sudamericana 2025. Los íntimos sumaron su tercera derrota en lo que va del certamen corto y complicaron aún más sus aspiraciones en el campeonato. El árbitro principal, Jonathan Zamora, fue uno de los protagonistas más cuestionados del encuentro debido a su polémico desempeño durante los 90 minutos. Uno de los que se sumó a la crítica de Mr. Peet contra el réferi fue Diego Rebagliati.
El comentarista deportivo calificó a Zamora como un "impresentable" y aseguró que ya no debería tener más participación en la Liga 1 debido a su evidente incapacidad.
Diego Rebagliati apuntó contra árbitro Jonathan Zamora
"Es un árbitro impresentable, no puede dirigir en el fútbol de primera división, lo que seguimos el torneo peruano lo sabemos desde hace mucho tiempo, no tiene físico, ni la personalidad y autoridad. No tiene nada", dijo en el programa 'Después de Todo'.
Pese al cuestionable performance del juez peruano, Rebagliati aseguró que Alianza Lima no tuvo un buen desempeño en el partido y se mostró de acuerdo con las declaraciones del 'Depredador' tras el partido.
Árbitro Jonathan Zamora fue designado a última hora para el Alianza Lima vs Cienciano
Es preciso señalar que Jonathan Zamora no había sido designado originalmente como árbitro para este partido por la jornada 11 del Torneo Clausura. La Conar decidió asignarle dicha responsabilidad posteriormente, debido a que Kevin Ortega, el árbitro inicialmente seleccionado, fue convocado para participar en el Mundial Sub-20 2025, que se disputa en Chile.